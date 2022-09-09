США предоставят $2,2 млрд инвестиций на закупку оружия Украине и 18 ее соседям

Как отметил госсекретарь Энтони Блинкен, очередной пакет военной помощи Украине на $675 млн будет "включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов Министерства обороны США"

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Администрация США предоставит $2,2 млрд Украине и 18 ее соседям в виде долгосрочных инвестиций в рамках американской программы иностранного военного финансирования. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, который ранее прибыл с необъявленным визитом в Киев.

В заявлении отмечается, что он сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи на $675 млн, который "включает дополнительные вооружения, боеприпасы и технику из запасов Министерства обороны США". "Кроме того, сегодня мы также уведомляем Конгресс о нашем намерении выделить еще $2,2 млрд в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей, включая многих наших союзников по НАТО, а также других партнеров по обеспечению региональной безопасности, потенциально подверженных риску будущей российской агрессии", - утверждал шеф американской дипломатии.

По словам руководителя Госдепартамента, в итоге общая сумма американской военной помощи Украине с начала президентства Джо Байдена составляет около $15,2 млрд. Как напомнил госсекретарь, "Байден ясно дал понять, что [США] будут поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется". "Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается и будет оставаться столицей суверенной, независимой Украины", - сказал Блинкен.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.