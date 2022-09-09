Минобороны Германии ведет переговоры с соседними странами по вопросу создания единой системы ПВО

ЦАМТО, 8 сентября. Германия ведет переговоры с соседними государствами по вопросу создания единой системы ПВО. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 7 сентября глава Минобороны Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге.

"Ожидания высоки. И, конечно, нам предстоит многое сделать. Канцлер заявил об этом – у нас есть обязательство, немецкая инициатива о единой системе защиты воздушного пространства. Мы уже ведем переговоры с европейскими соседями по вопросу об участии в программе", – сообщила министр.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, выступая с речью в Карловом университете в Праге, о намерении вместе с европейскими соседями создать новую единую систему ПВО в Евросоюзе. Он пояснил, что Германия намерена вложить значительные средства в укрепление системы ПВО, организовывать ее таким образом, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, в частности, Нидерланды, Польша, страны Балтии, Словакия, Чехия, а также скандинавские государства, отмечает агентство.