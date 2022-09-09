Зеленский планирует направить свыше $27 млрд на оборону и безопасность в 2023 году

Президент Украины подвел итоги совещания по проекту государственного бюджета на следующий год

КИЕВ, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Украины в 2023 году планируют направить свыше 1 трлн гривен (более $27 млрд) на нужды обороны и безопасности. Об этом в среду сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Более триллиона гривен в следующем году будет направлено на сектор безопасности и обороны. Это будет приоритет номер один", - сказал он в вечернем обращении, комментируя итоги совещания с главой правительства, министром финансов и заместителем руководителя офиса президента по проекту государственного бюджета на 2023 год.

По оценке газеты The Wall Street Journal, дефицит бюджета Украины из-за военных расходов составляет около $5 млрд в месяц, из-за этого страна испытывает сложности с выполнением социальных обязательств. В частности, связанные с конфликтом траты составляют около 60% бюджета, при этом налоговые сборы покрывают только 40% государственных расходов. ВВП Украины по итогам года, согласно предварительным оценкам, снизится на 30%. Киев рассчитывает "закрыть" образовавшуюся недостачу за счет внешней помощи.