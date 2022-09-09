Прибор для российской «Луны-25» пройдет дополнительные испытания

Доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР, который необходим для мягкой посадки космического аппарата «Луна-25», пройдет дополнительные испытания над местностью, максимально соответствующей поверхности Луны. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Росэлектроника».

«В настоящее время по рекомендации Института космических исследований РАН (функционального заказчика миссии) прорабатывается возможность проведения дополнительных испытаний измерителя над местностью, максимально соответствующей лунной поверхности по отражающим свойствам в радиодиапазоне электромагнитных волн», — сообщили в холдинге. Там напомнили, что прибор ДИСД-ЛР производства концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») прошел весь цикл предусмотренных установленным порядком испытаний.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что первая в истории России миссия на Луну перенесена на 2023 год.

В мае в Институте космических исследований РАН рассказали, что испытания автоматической межпланетной станции «Луна-25» почти завершены.