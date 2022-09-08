Испания отправила пятый военно-транспортный самолёт с артиллерийскими снарядами калибра 155 мм для ВСУ

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Обвиненная Украиной в невыполнении требований по передаче вооружений Испания пытается загладить свою вину перед Киевом поставками боеприпасов, отравив уже пятый самолет с артиллерийскими снарядами крупных калибров стандарта НАТО. Об этом сообщает министерство обороны Испании.

В конце августа Киев раскритиковал Мадрид за невыполнение обещаний по поставкам тяжелой техники, так необходимой ВСУ. Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев обвинил испанское правительство в игнорировании требований Украины, несмотря на то, что он неоднократно вручал список с перечнем требуемого. По его словам, Мадриду стоит поторопиться, чтобы сохранить хорошие отношения с Украиной.

В Мадриде видимо решили последовать советам украинского посла и отправить Киеву военную помощь, а поскольку ничего из запрашиваемого у испанцев нет, было принято решение отправить боеприпасы калибра 155 мм для артиллерии ВСУ. Как сообщается, за последние дни испанские военные отправили уже пять самолетов, включая сегодняшний.

Самолет Воздушных сил T-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос под Мадридом с боеприпасами для крупнокалиберной артиллерии для Украины

- говорится в сообщении Минобороны Испании.

На прошлой неделе четыре рейса с боеприпасами были совершены с военно-морской базы Рота (провинция Кадис в Андалусии). Количество переданных снарядов не раскрывается.

Кроме того, Испания отправила Украине 20 грузовиков в ответ на срочный запрос о предоставлении "материалов и обмундирования для зимних условий". Какой ассортимент находится в грузовиках неизвестно, 10 машин уже в прибыли в Польшу, еще 10 находятся в пути.