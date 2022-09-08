Войти
ТАСС

Калининградский губернатор заявил, что мир в Херсоне возможен только в составе России

139
0
0
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

По словам Антона Алиханова, пример Крыма вдохновляет людей на этих территориях

КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Мир в Херсонской области возможен только в составе России. Такое мнение высказал в среду ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя результаты исследования Института социального маркетинга.

В среду ИНСОМАР опубликовал результаты телефонного опроса жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей, который проводился 6 сентября среди 2 тыс. респондентов (по 1 тыс. на каждый регион), его предельная погрешность составляет 3,1%. По данным социологов, большинство жителей этих территорий хотят видеть свой регион в составе России. На соответствующий вопрос в Запорожской области положительно ответили 71% респондентов, в Херсонской - 63%.

"Социологические опросы комментировать сложно, но конечно люди хотят развития и мира. А сейчас это возможно только в составе России. Есть пример Крыма и он вдохновляет людей", - сказал Алиханов.

В августе Алиханов побывал в Херсоне в рабочей поездке. Региональная делегация доставила в область 10 тонн гуманитарной помощи, технику. Калининградские власти обещали оказание помощи Херсонской области. Председателем правительства Херсонской области является Сергей Елисеев, ранее руководивший аппаратом правительства Калининградской области. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
11.02.2010
Поставка истребителей пятого поколения в ВВС РФ отложена на два года
15.07.2009
Первая ДЭПЛ класса "Скорпен", построенная по заказу ВМС Малайзии, покинула порт Тулон
21.01.2009
Ни поставок, ни консультаций
25.07.2008
Госкорпорация «Ростехнологии» и Внешэкономбанк подписали соглашение о сотрудничестве
08.02.2008
Производство авиатехники в России в 2007 г. возросло на 16,5 проц.
08.08.2007
"ГАЗ" выделил в отдельное юрлицо производство легковых автомобилей
05.02.2007
Уставы и техника – советские. Вооруженные силы Туркменистана – детище Сапармурата Ниязова
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.09 03:51
  • 31142
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 08.09 03:23
  • 3
«Как Россия использует низкотехнологичные компоненты в своем высокотехнологичном оружии»
  • 08.09 03:10
  • 1
На зеленоградском «Микроне» вдвое увеличат производство чипов
  • 08.09 01:32
  • 1
Учения «Восток-2022» завершились
  • 08.09 01:27
  • 1
Александр Вучич: Сербия закупит БЛА "Байрактар" на несколько сотен миллионов евро
  • 08.09 00:56
  • 4
Российские военные обнаружили «противника» с помощью «Зоопарка»
  • 08.09 00:56
  • 3
На СКШУ "Восток-2022" широко применялись новейшие средства артиллерийской разведки
  • 08.09 00:55
  • 1
Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"
  • 07.09 19:32
  • 1
Подтвердилось наличие на бронетехнике ВСУ специальных американских «маячков», позволяющих отслеживать её в режиме онлайн
  • 07.09 17:52
  • 3
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 07.09 11:54
  • 3
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 07.09 10:39
  • 5
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 07.09 08:30
  • 1
Мишустин распорядился создать два ремонтных завода Минобороны
  • 07.09 08:14
  • 38
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 21:57
  • 2
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий