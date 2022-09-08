Калининградский губернатор заявил, что мир в Херсоне возможен только в составе России

По словам Антона Алиханова, пример Крыма вдохновляет людей на этих территориях

КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /ТАСС/. Мир в Херсонской области возможен только в составе России. Такое мнение высказал в среду ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя результаты исследования Института социального маркетинга.

В среду ИНСОМАР опубликовал результаты телефонного опроса жителей освобожденных территорий Запорожской и Херсонской областей, который проводился 6 сентября среди 2 тыс. респондентов (по 1 тыс. на каждый регион), его предельная погрешность составляет 3,1%. По данным социологов, большинство жителей этих территорий хотят видеть свой регион в составе России. На соответствующий вопрос в Запорожской области положительно ответили 71% респондентов, в Херсонской - 63%.

"Социологические опросы комментировать сложно, но конечно люди хотят развития и мира. А сейчас это возможно только в составе России. Есть пример Крыма и он вдохновляет людей", - сказал Алиханов.

В августе Алиханов побывал в Херсоне в рабочей поездке. Региональная делегация доставила в область 10 тонн гуманитарной помощи, технику. Калининградские власти обещали оказание помощи Херсонской области. Председателем правительства Херсонской области является Сергей Елисеев, ранее руководивший аппаратом правительства Калининградской области.