В России начали серийно изготавливать ракеты «Ангара»

В России начали серийно изготавливать ракеты семейства «Ангара», сообщил генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов в ходе VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Его слова приводит ТАСС.

«Серийное изготовление ракет уже началось. Сдаваться ракета будет позднее, учитывая цикл производства, а составные части уже в изготовлении», — сказал специалист.

По его словам, планы по запуску серийного производства обусловлены завершением инвестиционной программы. Кузнецов допустил, что на полноценное серийное производство «Ангары» омское производственное объединение «Полет» выйдет в 2024 году.

В июне гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что защита эскизного проекта космического ракетного комплекса «Амур» второго этапа, предполагающего работы по многоразовому использованию ступеней тяжелой ракеты «Ангара-А5В», состоялась в декабре 2021 года.

В мае Алексей Варочко заявил, что изготовление летного образца российского кислородно-водородного разгонного блока (КВТК) для тяжелых ракет семейства «Ангара» начнется после 2025 года.