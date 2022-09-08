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В России начали серийно изготавливать ракеты «Ангара»

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Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5".
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В России начали серийно изготавливать ракеты семейства «Ангара», сообщил генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева) Сергей Кузнецов в ходе VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Его слова приводит ТАСС.

«Серийное изготовление ракет уже началось. Сдаваться ракета будет позднее, учитывая цикл производства, а составные части уже в изготовлении», — сказал специалист.

По его словам, планы по запуску серийного производства обусловлены завершением инвестиционной программы. Кузнецов допустил, что на полноценное серийное производство «Ангары» омское производственное объединение «Полет» выйдет в 2024 году.

В июне гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что защита эскизного проекта космического ракетного комплекса «Амур» второго этапа, предполагающего работы по многоразовому использованию ступеней тяжелой ракеты «Ангара-А5В», состоялась в декабре 2021 года.

В мае Алексей Варочко заявил, что изготовление летного образца российского кислородно-водородного разгонного блока (КВТК) для тяжелых ракет семейства «Ангара» начнется после 2025 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
КВТК
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