Войти
Lenta.ru

Стало известно о работах по многоразовой «Ангаре»

229
0
0
Ангара-А5В
Ангара-А5В.
Источник изображения: kosmolenta.com

Защита эскизного проекта космического ракетного комплекса «Амур» второго этапа, предполагающего работы по многоразовому использованию ступеней тяжелой ракеты «Ангара-А5В», состоялась в декабре 2021 года, заявил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко. Об этом сообщает «Роскосмос».

Как стало известно, в эскизном проекте были отмечены необходимые доработки «Ангара-А5В» (ракета с водородной ступенью) «для возможности возвращения и повторного использования ракетных блоков первой и второй ступеней этой ракеты», а также проведен «анализ необходимой доработки наземной инфраструктуры для эксплуатации многоразовой версии ракеты».

«В результате проведенных работ мы подтвердили принципиальную возможность создания ракеты "Ангара-А5В" с многоразовыми ускорителями первой и второй ступеней. Но при этом отмечена необходимость проведения более глубокой проработки этой возможности в рамках отдельного эскизного проекта по возвращаемой "Ангаре-А5В"», — сказал Варочко.

По его словам, варианты возвращения ракет «Ангара-А5М» и «Ангара-1.2» в проекте не рассматривались, а «экономическая оценка эффективности применения многоразовой версии ракеты "Ангара-А5В" требует дополнительного исследования».

Отмечается, что в качестве места для создания посадочного комплекса возвращаемых ступеней в рамках проекта рассматривалось побережье Татарского пролива. «В настоящее время решение по строительству посадочного комплекса не принято», — резюмировал Варочко.

В июле 2020 года бывший конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров, работавший над семейством носителей «Ангара», признал невозможность создания многоразовой «Ангары».

В том же месяце американское издание Ars Technica, комментируя возможность создания многоразовой «Ангары», заметило, что «повторное использование имеет мало смысла для носителя, который, кажется, никто не хочет использовать в первый раз».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Похожие новости
22.07.2022
Скрестить «Орла» с арабским «Желтым соколом»
29.11.2021
Космическая ступень, или Зачем нужен и как работает разгонный блок
28.12.2020
Рогозин объяснил наказанием санкции «Роскосмоса» против производителя «Союзов»
25.12.2020
Генконструктор поставил под сомнение экономическую целесообразность многоразовой "Ангары"
30.06.2020
Штучное производство: почему «Ангара» такая дорогая
11.07.2012
Полетный лист
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.07 09:04
  • 29459
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.07 09:01
  • 1
Выбить залпом: Украина теряет американские реактивные системы HIMАRS
  • 25.07 08:57
  • 1
Источник: "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость на Украине
  • 25.07 04:51
  • 13
Глава генштаба США: На данный момент HIMARS не уничтожались русскими, и я в этой связи стучу по дереву
  • 25.07 03:33
  • 4
В США оценили российскую «Коалицию»
  • 24.07 20:35
  • 3
Немецкий парламентарий: Мы начнём поставлять танки «Leopard 2» на Украину с апреля 2023 года по одной штуке ежемесячно
  • 24.07 17:29
  • 3
Мишустин призывает восстановить станкостроение для обеспечения технологического суверенитета России
  • 24.07 10:10
  • 3
"Достанет до Крыма и Воронежа". Какое оружие скоро получит Киев
  • 24.07 04:07
  • 1
Эксперт в авиации Алексей Бутримов: «частники» вернули самолеты лизингодателям
  • 23.07 15:40
  • 8
Россия проверит боеготовность С-400 на границе с НАТО
  • 23.07 03:36
  • 3
"Зеленскому все неймется развязать третью мировую"
  • 22.07 18:26
  • 64
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 22.07 18:20
  • 3
Российская армия начала применять на Украине барражирующие боеприпасы "Ланцет" с усиленной БЧ
  • 22.07 18:01
  • 1
Стало известно о применении на Украине российских дронов-камикадзе «Ланцет»
  • 22.07 15:51
  • 69
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни