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Российский КВТК за 20 миллиардов рублей изготовят после 2025 года

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Запуск ракеты «Ангара-А5»
Запуск ракеты «Ангара-А5».
Источник изображения: МО РФ

Изготовление летного образца российского кислородно-водородного разгонного блока (КВТК) для тяжелых ракет семейства «Ангара» за 20 миллиардов рублей начнется после 2025 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

По его словам, в настоящее время предприятие «находится на стадии выпуска рабочей конструкторской документации».

«По действующему контракту Центр Хруничева планирует, начиная со следующего года, приступить к изготовлению ряда комплектующих для стендовых изделий, чтобы к 2025 году максимально завершить наземную экспериментальную отработку. Первый пуск по тем планам, которые у нас сейчас есть, намечен на 2027 год», — сказал руководитель.

Варочко добавил, что «изготовление летного образца КВТК планируется начать после 2025 года». «К сожалению, из-за напряженной экономической ситуации сейчас очень внимательно смотрят на все перспективные программы с целью максимально обеспечить текущие потребности», — пояснил он.

В декабре 2020 года РИА Новости, ссылаясь на сайт госзакупок, сообщило, что разработчику и производителю ракет семейства «Ангара», московскому Центру Хруничева, выделили 20,6 миллиарда рублей на создание КТВК. Соответствующие средства планировалось направить на изготовление макета, опытных изделий и проведение испытаний. Указанные работы должны быть завершены к декабрю 2025 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
КВТК
Проекты
2020-й год
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