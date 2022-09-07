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ТАСС

Путин и Шойгу посмеялись во время доклада Евкурова главе Генштаба на учениях "Восток-2022"

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Президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов
Президент РФ Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Источник изображения: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Военачальники рассказывали президенту о выполнении маневров и особенностях вооружений

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин шуткой прокомментировал доклад замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова на командный центр во время активной фазой стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Восток-2022".

За ходом маневров верховный главнокомандующий ВС РФ наблюдал во вторник на полигоне Сергеевский в Приморье вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Президент расположился в центральном кресле командного пункта. Военачальники рассказывали Путину о выполнении маневров и особенностях вооружений.

Во время одного из докладов замминистра обороны главе Генштаба по телефону Путин, со смехом обернувшись к Шойгу, заметил: "Евкуров только сам видит и все. Но докладывает начальнику Генерального штаба". Герасимов, оглянувшись, посмеялся вместе с Путиным и Шойгу и вернулся к разговору с Евкуровым.

Замыслом СКШУ "Восток-2022" предусмотрены различные варианты действий межвидовых и коалиционных группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности России и ее союзников в зоне ответственности Восточного военного округа (ВВО). Учениями руководит Герасимов. Военнослужащие на практике отрабатывают оборонительные и наступательные действия на девяти полигонах: Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский и других, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В маневрах были задействованы 50 тыс. военнослужащих из 14 стран, более 5 000 единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Кроме России, в них принимают участие представители Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сирии, Таджикистана. От Вооруженных сил Российской Федерации в СКШУ принимают участие органы военного управления и войска ВВО, часть сил Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. 

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