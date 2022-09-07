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ТАСС

В ФСВТС заявили, что около четверти портфеля оружейных заказов РФ занимают страны Каспия

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Су-30СМ ВВС Казахстана
Су-30СМ ВВС Казахстана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Как подчеркнули в ФСВТС, Россия готова к активизации отношений со всеми странами региона по всем направлениям, представляющим взаимный интерес

БАКУ, 6 сентября. /ТАСС/. Порядка четверти портфеля оружейных заказов РФ приходится на страны Каспийского региона, Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) в рамках международной оборонной выставки ADEX 2022 в Баку.

"На страны Каспийского региона - Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркменистан - приходится порядка четверти портфеля заказов", - подчеркнули в организации.

"Несмотря на текущую международную военно-политическую обстановку и экономическую ситуацию, сотрудничество между Россией и странами Каспийского региона, в частности, с Азербайджаном и Казахстаном, не прекращаются. Переговоры с партнерами проводятся на регулярной основе", - также отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ФСВТС, Россия готова к активизации отношений со всеми странами региона по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. "Весь спектр производимой российским ОПК военной техники традиционно представляет интерес для наших партнеров, в особенности современные образцы, которые неоднократно подтвердили свою эффективность, в том числе в ходе специальной военной операции", - заявили в ФСВТС.

В частности, Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с Казахстаном в рамках договора от 24 декабря 2013 года. Согласно документу, Казахстан приобретает российское вооружение напрямую у предприятий-производителей с характеристиками, в комплектации и по ценам, как для российских вооруженных сил.

IV Международная выставка современного вооружения и техники ADEX 2022 проходит с 6 по 8 сентября в Баку. В ней принимают участие 208 компаний, в том числе из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов и впервые из Иордании. Объединенную российскую экспозицию техники военного назначения на площадке площадью более 250 кв. м представляет "Рособоронэкспорт". Планируется продемонстрировать около 500 образцов техники. 

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Страны
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Компании
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