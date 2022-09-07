В МГТУ им. Баумана космос и микроэлектронику назвали отраслями, за которыми потянется мир

По мнению и.о. ректора Михаила Гордина, на это потребуется 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Усилия по созданию опережающего задела по микроэлектронике "прорастут" через 10 лет. Такое мнение выразил и. о. ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.

В ответ на просьбу назвать отрасли, в которых Россия будет создавать что-то, за чем будет тянуться мир, он назвал космонавтику и микроэлектронику.

"Все же, я думаю, микроэлектроника, как ни странно. Те усилия, которые государство начало вкладывать в микроэлектронику, ее создание, думаю, что это прорастет. Прорастет, но для этого потребуется время", - сказал Гордин во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). На уточняющий вопрос, сколько времени потребуется, он ответил, что понадобится 10 лет.

По словам и. о. ректора, сейчас университет гордится, что на Международной космической станции находятся три бауманца. Он убежден, что российская космонавтика станет еще одной опережающей мировых конкурентов отраслью.

Космонавты Олег Артемьев, который также является спецкором ТАСС, Денис Матвеев и Сергей Корсаков вернутся на Землю 29 сентября. Их экипаж называют бауманским, посколько все трое являются выпускниками этого университета.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября. Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.