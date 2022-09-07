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ЦАМТО

Военнослужащие ВВО в Забайкалье получили на вооружение партию радиостанций шестого поколения "Азарт"

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Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях.
Радиостанцию "Азарт-П1" полюбили в войсках за качество и устойчивость связи в любых условиях.
Источник изображения: Пресс-служба АО "НПО Ангстрем"

ЦАМТО, 6 сентября. В соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Забайкальском крае, на вооружение поступила крупная партия современных радиостанций "Азарт".

Радиостанции шестого поколения "Азарт" предназначены для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями. Портативные радиостанции "Азарт" способны работать в температурном диапазоне от -50 до +50 град. С. Возможности устройства позволяют обеспечивать связь с мобильными телефонами и вести прием модулированных сигналов.

"Азарт" сопрягается со всеми радиостанциями, работающими на любых стандартах связи, способен принимать и передавать текстовые файлы, карты, определять координаты с помощью ГЛОНАСС.

Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Всего на вооружение в соединения и части ВВО в Забайкалье поступило несколько десятков комплектов современных средств связи, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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