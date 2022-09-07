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Военное обозрение

Принято решение о строительстве двух новых автобронетанковых ремонтных заводов в интересах Минобороны

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Источник изображения: topwar.ru

В России появится два новых автобронетанковых завода, основным назначением которых будет ремонт бронетехники и специальных автомобилей военного назначения. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Российское правительство приняло решение о строительстве двух новых автобронетанковых заводов в интересах Министерства обороны. Военные уже давно говорили о необходимости дополнительных мощностей, которые могли бы проводить ремонт и модернизацию стоящей на вооружении российской армии техники. Данный вопрос неоднократно поднимался на совещаниях правительства и вот наконец-то он решен положительно, вчера премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о строительстве двух новых заводов.

Создать федеральное государственное казенное учреждение "71-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны РФ и федеральное государственное казенное учреждение "72-й автобронетанковый ремонтный завод" Министерства обороны РФ

- говорится в документе.

Предположительно, новые предприятия будут построены в Ростовской области и Подмосковье. Такая информация распространяется рядом российских ТГ-каналов. Если это подтвердится, то можно констатировать, что правительство приняло доводы военных о необходимости размещения таких заводов поближе к южным и западным границам, поскольку основное производство у нас сосредоточено за Уралом и в Сибири. Доставка техники туда и обратно занимает довольно много времени. А тут сразу два завода и совсем рядом. Кроме того, новые заводы должны иметь свои филиалы в танковых армиях и округах. Это конечно уже в перспективе, но возможности открываются хорошие.

Пока о сроках строительства ничего не сказано, скорей всего для возведения корпусов будет привлечен Военно-строительный комплекс Министерства обороны. У военных строителей в последнее время большой опыт возведения как гражданских, так и военных объектов.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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