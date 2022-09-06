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В США назвали главную цель Грузии. Но вспомнили, что Россия "все еще есть"

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Акция сторонников М. Саакашвили в Грузии
Акция сторонников М. Саакашвили в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik

Курт Уолкер: вступление Грузии в ЕС и НАТО должно стать национальной целью

Бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Уолкер заявил, что национальной целью Грузии должно быть скорейшее членство в ЕС и НАТО.

"Вопрос номер один, на который обращает внимание Евросоюз в своих заявлениях о Грузии, — это поляризация, и сейчас необходимо, чтобы и правительство, и оппозиция работали вместе.

Это касается не только правительства или только оппозиции. Все должны работать вместе для достижения национальной цели.

Национальной целью должно быть скорейшее членство Грузии в ЕС, а также членство Грузии в НАТО… Именно это обеспечивает благополучие и безопасность людей. Это высшая цель для всей страны, не только правительства, не только оппозиции. Это важно для всех. Все должны работать ради одной цели... Мы не можем забывать, что Россия все еще здесь", — заявил Уолкер.

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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