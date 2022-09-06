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Военное обозрение

Истребители «Тайфун» и корветы класса Al Zubarah закупает Катар для охраны чемпионата мира по футболу

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Источник изображения: topwar.ru

Благодаря международной помощи и высокотехнологичным приобретениям страна Персидского залива пытается максимально обеспечить контроль безопасности турнира. Всего за несколько месяцев до чемпионата мира по футболу FIFA 2022 Катар получил первую партию истребителей Eurofighter Typhoon, последнее крупное приобретение страны Персидского залива, которое, как считает Доха, поможет усилить безопасность соревнований.

Зарубежный аналитик Андреа Криг заявил о том, что в целом Катар поддерживает дружеские отношения с соседями даже в столь нестабильном регионе.

Это делает маловероятным, что какой-либо государственный субъект или прокси-сила попытаются использовать чемпионат мира для каких-либо злонамеренных действий

— сказал он.

Тем не менее, такое громкое событие требует планирования наихудшего, и Катар, как сообщается, работает с международными партнерами в плане приобретения вооружений для обеспечения безопасности в воздухе, на море и на земле.

Воздушное пространство Катара будет охраняться системой воздушного наблюдения и защиты Leonardo, состоящей из сети радаров Kronos и связанных с ними центров управления и контроля. Итальянская компания отвечает за всю электронику управления воздушным движением и метеорологическое оборудование для международного аэропорта Хамад, обеспечивая прибытие пассажиров из игроков и толп болельщиков на чемпионат мира.

Говоря о военно-морском флоте, для Катара обеспечение отсутствия угроз с моря так же важно, как и обеспечение безопасности воздушного пространства. Поэтому в последние годы Катар подписал множество контрактов на закупку передовых кораблей, оснащенных радарами и средствами наблюдения.

В рамках своих инвестиций в безопасность ВМС Катара заказали четыре корвета класса Al Zubarah, десантную платформу-док и два морских патрульных корабля в рамках сделки, подписанной в 2016 году, на сумму около 5 миллиардов долларов. Строительство осуществлялось итальянской судостроительной компанией Fincantieri.

Хотя самолеты и корабли могут использоваться для обеспечения безопасности большей части страны во время игр, особую озабоченность специалистов по безопасности, очевидно, будут вызывать сами игры, которые представляют собой цели для угроз, таких как терроризм.

С этой целью некоторые из наиболее важных технологий, которые, как ожидается, будут использоваться Катаром, включают системы сбора информации, наблюдения и разведки.

Наконец, на прошлой неделе появились сообщения о том, что Пакистан может направить свои войска в Катар для укрепления безопасности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Катар
Пакистан
Продукция
EF-2000
Компании
Fincantieri
Leonardo
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