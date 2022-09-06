DPA: премьер Украины Шмыгаль и канцлер ФРГ Шольц обсудили поставку Киеву танков Leopard 2

ЦАМТО, 5 сентября. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 4 сентября обсудили возможные варианты поставки Германия Киеву танков Leopard 2.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило немецкое информагентство DPA.

"Мы обсуждали этот вопрос (поставку Киеву танков Leopard 2 – ред.). Мы даже предложили пути, по которым Германия могла бы поставить Украине эти танки", – цитирует агентство Шмыгаля.

По словам премьера, он не может раскрывать "все договоренности и все детали разговора", при этом он добавил, что стороны "абсолютно конструктивно обсуждали все эти вопросы о танках и других военных системах для Украины". Он также отметил, что оптимистично настроен в отношении того, что танки будут поставлены Киеву.