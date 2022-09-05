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В Великобритании предупредили о конфликте США и Китая за место на Луне

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Международная космическая станция на фоне Луны
Международная космическая станция на фоне Луны.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Конкуренция между США и Китаем за выбор места для посадки собственных космических аппаратов на поверхности Луны может привести к столкновениям вне Земли. Об этом издание SpaceNews предупредил профессор космического права и политики Нортумбрийского университета (Великобритания) Кристофер Ньюман.

В публикации отмечается, что Вашингтон и Пекин для посадки собственных космических аппаратов на поверхности Луны выбрали практически одни и те же районы Южного полюса естественного спутника Земли, которые, как ожидается, относительно богаты запасами воды и других ресурсов.

«Однако на самом деле нетрудно понять, почему они оба хотят одни и те же места. Это лучшие лунные территории для использования ресурсов прямо на месте. Это может стать первой потенциальной точкой конфликта из-за ресурсов за пределами Земли», — уверен Ньюман.

В сентябре директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на просветительском марафоне «Знание» заявил, что реализация лунной миссии России потребует международного сотрудничества и наличия сверхтяжелой ракеты.

В июне госкорпорация сообщила, что автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» отправят на электровакуумные испытания.

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