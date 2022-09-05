Войти
Интерфакс-АВН

Путин подтвердил Алиеву настрой Москвы на реализацию договоренностей с Баку и Ереваном по урегулированию ситуации на Южном Кавказе

260
0
0
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время двусторонней встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время двусторонней встречи в Кремле.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил текущую ситуацию на Южном Кавказе, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Отмечена важность скоординированных усилий по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и налаживанию экономических и транспортных связей в регионе. В этом контексте подтвержден настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Алиев информировал о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.11.2021
Управление гневом: как Армения и Азербайджан заключили перемирие
16.11.2021
Человеческий фактор гибридной войны
08.06.2021
Путин обсудил по телефону с главой Евросовета отношения России с ЕС, Украину, Белоруссию, карабахский конфликт - Кремль
01.06.2021
Зеркало (Азербайджан): у России с Турцией снова проблемы
03.03.2021
Дети семи нянек
18.02.2021
The Hill (США): Байден может дать отпор России, поддержав ее соседей на Кавказе
27.10.2020
Forbes (США): что можно узнать о войне в Нагорном Карабахе из открытых источников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники