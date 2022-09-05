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Военное обозрение

Американский генерал: Поставки Украине 105-мм гаубиц означают, что даже у США заканчиваются свободные запасы современного вооружения

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Источник изображения: topwar.ru

В первые месяцы военного конфликта ВСУ использовали в основном вооружения и технику, доставшиеся Украине в наследство от УССР. Постепенно почти вся она была уничтожена в ходе боев или захвачена союзными силами ВС РФ и НМ ЛДНР. Благодаря поставкам Запада, украинская армия практически полностью перешла на вооружение НАТО. Но если первые партии включали в себя передовые виды боевой техники, установок и оружия, то сейчас у самих западных союзников ресурс в такого рода вооружениях почти иссяк. Бригадный генерал ВС США Марк Киммитт на страницах The Wall Street Journal предупреждает, что сокращение поставок передового вооружения НАТО грозит Киеву катастрофой.

Последний пакет военной помощи Украине со стороны США на 775 миллионов долларов помимо «Джавелинов», ракет к РСЗО HIMARS и артиллерийских снарядов включает в себя и 105-мм гаубицы, и артиллерийские боеприпасы меньшего калибра. По мнению генерала, поставки гаубиц такого калибра, что даже у такой мощной в военном плане державы как США заканчиваются свободные запасы современных видов вооружения.

Последние системы устарели и менее продвинуты, чем те, которые поставлялись ранее. Это может указывать на то, что темпы потребления на поле боя превысили производство до такой степени, что избыточные запасы, предоставленные Украине, почти исчерпаны. Если это так, то НАТО придется иметь дело с сокращающимися запасами передовых систем вооружения

— делает неутешительный вывод для киевских властей Киммитт, добавив, что «это, вероятно, будет означать более длительную войну с большими потерями».

Такое ослабление, качественное и количественное, западной военной помощи Украине создаст серьезные проблемы президенту Зеленскому, считает американский генерал. Причем речь идет не только о сложностях, которые неминуемо возникнут на поле боя. Украинскому президенту все труднее будет объяснять своим гражданам, почему столь важная и разрекламированная западная поддержка вдруг начинает иссякать. В такой ситуации, уверен Киммитт, Зеленскому самое время перейти к дипломатическому урегулированию конфликта с Россией.

Начинать дипломатическое урегулирование было бы неприятно и, возможно, считалось бы пораженчеством, но, поскольку шансов выкарабкаться из нынешнего болота мало, возможно, лучше вести переговоры сейчас, чем потом

— считает американский генерал.

Ранее о том, что поставки военной помощи Украине из существующего арсенала невозможны, сообщили власти Германии. В июле американское издание Politico обратило внимание, что шесть крупнейших европейских стран впервые с февраля не дали Киеву никаких новых гарантий по поставкам вооружений.

В то же время, подчеркивают западные эксперты, у России достаточно вооружений и боеприпасов, в том числе советского образца, чтобы успешно вести длительный военный конфликт. Да и российский ВПК оказался более подготовленным к производству современных видов вооружения в необходимом количестве, чем, например, оборонные предприятия европейских членов НАТО.

В самих Соединенных Штатах некоторые эксперты и политики начали задаваться вопросом, не снижает ли обороноспособность страны столь массовая отправка вооружения и боеприпасов на Украину. Однако представитель Пентагона заверил, что «мы в состоянии предоставить то, что мы предоставили, и все равно сохранить нашу готовность как вооруженных сил».

Так что, вопреки фактическому ухудшению западной военной поддержки, нынешний киевский режим вряд ли услышит призывы американского генерала о необходимости перехода к дипломатии. А недовольство простых украинцев Киев давно уже научился подавлять карательными мерами.

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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