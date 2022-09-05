В России нашли замену западной криомашине для «Спектра-М»

В России нашли возможную замену западному концерну Air Liquide, который должен был поставить криомашину для перспективной обсерватории «Спектр-М», также известной как «Миллиметрон». Об этом ТАСС сообщила замдиректора Физического института академии наук (ФИАН) Лариса Лихачева.

«Мы ведем переговоры с двумя российскими компаниями. Мне бы не хотелось, чтобы на данном этапе их названия попали в печать. Думаю, мы определимся с тем, какая из двух организаций будет выполнять работу, в конце сентября. Пока мы обсуждаем с обеими компаниями техническое задание, кто из них возьмется за проект», — сказала ученый.

Отмечается, что Air Liquide объявил о сворачивании деятельности в России 2 сентября. Лихачева заметила, что российские компании способны создать машину, способную охлаждать зеркало телескопа до 60-70 Кельвинов. «А нам надо было, чтобы они создали машину, способную охлаждать до 20 Кельвинов», — мказала она.

В мае руководитель космического центра ФИАН Сергей Лихачев утверждал, что страны Европы и Азии, в частности, Франция, Китай, Южная Корея и Италия, официально не отказались от сотрудничества с Россией по проекту космической обсерватории «Спектр-М».

В ноябре 2021 года Лихачева заявила, что российский космический телескоп «Спектр-М» будет в 100 раз дешевле американской орбитальной лаборатории James Webb.

Российский космический телескоп «Миллиметрон» («Спектр-М») предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров). В 2013 году обсерваторию планировалось запустить в 2019-м. В настоящее время старт намечен на начало 2030-х годов.