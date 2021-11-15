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Российский «Миллиметрон» обойдется в 100 раз дешевле американского James Webb

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Источник изображения: Фото: АО «НПО Лавочкина»

Российский космический телескоп «Миллиметрон» будет в 100 раз дешевле американской орбитальной лаборатории James Webb, сообщила заместитель директора Физического института академии наук Лариса Лихачева на заседании Совета Российской академии наук по космосу. Ее заявление передает РИА Новости.

«Стоимость James Webb действительно несопоставима. Разница в 100 раз», — сказала замдиректора.

По ее словам, расчетная стоимость «Миллиметрона» составляет 20 миллиардов рублей (в ценах 2012 года). «Если посчитать все дефляторы и вычесть те средства, которые вложены, то честно говоря, для той реализации, которая была заложена в эскизном проекте, осталось [получить] еще 15 миллиардов», — заявила Лихачева.

Замдиректора отметила, что до 2025 года на «Миллиметрон» планируется выделить 3,3 миллиарда рублей.

В августе 2019 года Лихачева сообщила, что британская компания после ее приобретения американской отказалась поставлять углеволокно для российской обсерватории.

В июле того же года руководитель Астрокосмического центра Физического института академии наук Николай Кардашев заявлял, что американская сторона приостановила изготовление матричных приемников для «Миллиметрона».

Российский космический телескоп «Миллиметрон» («Спектр-М») предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров). В 2013 году обсерваторию планировалось запустить в 2019-м. В настоящее время старт намечен на начало 2030-х годов.

Запуск James Webb намечен на декабрь с космодрома Куру во Французской Гвиане при помощи ракеты Ariane 5. Произведенная за более чем 10 миллиардов долларов американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman инфракрасная обсерватория будет установлена во второй точке Лагранжа системы Солнце — Земля на расстоянии около 1,6 миллиона километров от планеты. Основные задачи James Webb — изучение ранней Вселенной, галактик и сверхмассивных черных дыр, а также подробное исследование экзопланет.


Иван Потапов

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