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Европа не отказалась от сотрудничества с Россией по «Спектр-М»

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Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-М"
Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-М".
Источник изображения: Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина

Страны Европы и Азии, в частности, Франция, Китай, Южная Корея и Италия, официально не отказались от сотрудничества с Россией по проекту космической обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М»), сообщил ТАСС руководитель космического центра Физического института академии наук (ФИАН) Сергей Лихачев.

«Наше сотрудничество пока никто не отменял официально. Все наши соглашения, которые были подписаны с другими странами действующие, никто не сказал, что они прерваны. Работа пока затормозилась в силу политических причин, но она продолжается, мы открыты для сотрудничества», — сказал Лихачев.

По его словам, французский концерн Air Liquide, который может создать криогенную машину для «Спектр-М», также официально не заявлял о прекращении сотрудничества с Россией. «Я могу сказать одно, они остались в подвешенном состоянии в связи с ситуацией, но, опять же, отказа от сотрудничества официального мы не получали», — добавил специалист.

Лихачев рассказал, что Россия готовится к переподписанию соглашения по сотрудничеству по «Спектр-М» с Китаем. «Заключено межправительственное соглашение. Готовится к переподписанию соглашение с Китайской Народной Республикой по проекту "Миллиметрон" и по сотрудничеству в космосе вообще», — сказал ученый.

В ноябре 2021 года заместитель директора ФИАН Лариса Лихачева заявила, что российский космический телескоп «Миллиметрон» будет в 100 раз дешевле американской орбитальной лаборатории James Webb.

Российский космический телескоп «Миллиметрон» («Спектр-М») предназначен для исследования Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах (на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров). В 2013 году обсерваторию планировалось запустить в 2019-м. В настоящее время старт намечен на начало 2030-х годов.

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Страны
Италия
Китай
Россия
США
Франция
Южная Корея
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