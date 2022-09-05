Войти
ТАСС

В Греции считают, что Афины должны сделать шаги по урегулированию между РФ и Украиной

254
0
0
Российский фрегат "Штандарт" в порту Рафина, Греция
Российский фрегат "Штандарт" в порту Рафина, Греция.
Источник изображения: © РИА Новости / Геннадий Мельник

В партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" выступили против односторонних коммуникационных подходов к теме энергетического кризиса и ситуации на ЗАЭС

АФИНЫ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Греции должны предпринять шаги по дипломатическому урегулированию конфликта России и Украины, чтобы способствовать преодолению и энергетического кризиса в Европе. Об этом говорится в заявлении партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы", которое опубликовано в пятницу вечером на ее сайте.

"В то время, когда Европа готовится к одной из самых трудных зим в своей истории, и все страны обращаются к жестким мерам по ограничению потребления энергии при том, что это влечет за собой для наших народов, возникает ряд критически важных вопросов, - говорится в заявлении, подписанном председателем партии Иоаннисом Коцаилидисом. - Во-первых, кто несет ответственность за нехватку газа - ЕС или Россия? Ведь это был Евросоюз, кто решил сократить поток природного газа из России сначала на 35%, а потом на 80%, а не Россия, которую обвиняют то в сокращении производства, то в "сжигании излишков" природного газа в районах добычи? Во-вторых, кто несет ответственность за повышение цены на природный газ почти на 1000% - Россия, которая вообще не меняла свою ценовую политику, или менеджеры по распределению данного товара в странах ЕС, которые, как доказано, беззастенчиво наживаются на этом, приводя в бешенство даже стойких приверженцев капитализма? В-третьих, кто дорого продает газ - Россия, которая остается верной торговым соглашениям со всеми странами, или США, которые продвигают свой очень дорогой сжиженный газ, не считаясь с экономикой своих европейских союзников?"

"Всегреческое движение греко-российской дружбы" также задается вопросом о том, "кто же на самом деле несет ответственность за риск ядерной аварии на Запорожской АЭС - россияне, которые эксплуатируют АЭС с бывшим украинским персоналом и не отключили электроснабжение украинских городов, несмотря на имеющие там место боевые действия, или украинцы, которые постоянно бомбят территории вокруг станции, не заботясь о ее безопасности?"

"Мы, как "Всегреческое движение греко-российской дружбы", - против односторонних и несправедливых коммуникационных подходов к этим темам и, не забывая об ответственности российского правительства за сложившуюся ситуацию, мы по-прежнему твердо привержены попыткам найти выход из кризиса по дипломатическим каналам, а также при полном уважении прав обеих сторон", - подчеркнули в партии.

"Мы сейчас требуем и от греческого правительства, и от руководства ЕС изменения позиции в направлении сосуществования двух стран в регионе путем реального урегулирования кризиса, чтобы энергетический рынок немедленно нормализовался, и Европа не жила заново в кошмарных условиях Второй мировой войны. Нельзя забывать изречение [бывшего президента Франции] Валери Жискар д'Эстена: "Без России нет Европы", - написал Коцаилидис.

В июле "Всегреческое движение греко-российской дружбы" опубликовало на своем сайте открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором подчеркнуло, что политика правительства Греции в отношении РФ не отражает мнение большинства греков, народ Греции был, есть и останется другом и братом русского народа, независимо от действий его властей. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
12.05.2022
Как Великобритания хочет перестроить мир
19.04.2021
Defence 24 (Польша): кто заинтересован в ослаблении позиции Польши?
01.04.2021
Dziennik Gazeta Prawna (Польша): «Нет» ядерному оружию в Германии
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
16.04.2019
Gazeta Finansowa (Польша): кто следующий?
30.09.2016
"Обама отдал Ближний Восток России, Ирану и ИГ" (Politiken, Дания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники