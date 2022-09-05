В Греции считают, что Афины должны сделать шаги по урегулированию между РФ и Украиной

В партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы" выступили против односторонних коммуникационных подходов к теме энергетического кризиса и ситуации на ЗАЭС

АФИНЫ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Греции должны предпринять шаги по дипломатическому урегулированию конфликта России и Украины, чтобы способствовать преодолению и энергетического кризиса в Европе. Об этом говорится в заявлении партии "Всегреческое движение греко-российской дружбы", которое опубликовано в пятницу вечером на ее сайте.

"В то время, когда Европа готовится к одной из самых трудных зим в своей истории, и все страны обращаются к жестким мерам по ограничению потребления энергии при том, что это влечет за собой для наших народов, возникает ряд критически важных вопросов, - говорится в заявлении, подписанном председателем партии Иоаннисом Коцаилидисом. - Во-первых, кто несет ответственность за нехватку газа - ЕС или Россия? Ведь это был Евросоюз, кто решил сократить поток природного газа из России сначала на 35%, а потом на 80%, а не Россия, которую обвиняют то в сокращении производства, то в "сжигании излишков" природного газа в районах добычи? Во-вторых, кто несет ответственность за повышение цены на природный газ почти на 1000% - Россия, которая вообще не меняла свою ценовую политику, или менеджеры по распределению данного товара в странах ЕС, которые, как доказано, беззастенчиво наживаются на этом, приводя в бешенство даже стойких приверженцев капитализма? В-третьих, кто дорого продает газ - Россия, которая остается верной торговым соглашениям со всеми странами, или США, которые продвигают свой очень дорогой сжиженный газ, не считаясь с экономикой своих европейских союзников?"

"Всегреческое движение греко-российской дружбы" также задается вопросом о том, "кто же на самом деле несет ответственность за риск ядерной аварии на Запорожской АЭС - россияне, которые эксплуатируют АЭС с бывшим украинским персоналом и не отключили электроснабжение украинских городов, несмотря на имеющие там место боевые действия, или украинцы, которые постоянно бомбят территории вокруг станции, не заботясь о ее безопасности?"

"Мы, как "Всегреческое движение греко-российской дружбы", - против односторонних и несправедливых коммуникационных подходов к этим темам и, не забывая об ответственности российского правительства за сложившуюся ситуацию, мы по-прежнему твердо привержены попыткам найти выход из кризиса по дипломатическим каналам, а также при полном уважении прав обеих сторон", - подчеркнули в партии.

"Мы сейчас требуем и от греческого правительства, и от руководства ЕС изменения позиции в направлении сосуществования двух стран в регионе путем реального урегулирования кризиса, чтобы энергетический рынок немедленно нормализовался, и Европа не жила заново в кошмарных условиях Второй мировой войны. Нельзя забывать изречение [бывшего президента Франции] Валери Жискар д'Эстена: "Без России нет Европы", - написал Коцаилидис.

В июле "Всегреческое движение греко-российской дружбы" опубликовало на своем сайте открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором подчеркнуло, что политика правительства Греции в отношении РФ не отражает мнение большинства греков, народ Греции был, есть и останется другом и братом русского народа, независимо от действий его властей.