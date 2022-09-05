На Запорожье заявили, что у МАГАТЭ не осталось вопросов по работе ЗАЭС

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что делегация миссии МАГАТЭ отразила всю информацию об объектах ЗАЭС в протоколе, а также зафиксировала факты обстрелов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий считает, что вопросов по работе Запорожской АЭС у миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не осталось, все объекты, которые показали делегации, были зафиксированы в протоколе.

"По безопасности вся информация у них [делегации миссии МАГАТЭ] есть, у них не осталось вопросов по работе [Запорожской атомной] станции, обслуживание станции на должном уровне, уровень [профессионализма] персонала у них не вызывает вопросов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Балицкий также отметил, что делегация миссии МАГАТЭ отразила всю информацию об объектах Запорожской АЭС в протоколе, а также зафиксировала все факты обстрелов.

По его словам, ВС Украины перестали обстреливать ЗАЭС после начала работы представителей МАГАТЭ. "13 человек, которые остались, - нам это все равно хорошо, потому что станцию перестали обстреливать. И это главный аргумент, который сегодня у нас в приоритете. Слава Богу, за это время ни одного прилета. То били каждый день, а появились [представители] МАГАТЭ на станции - и прилеты прекратились", - сказал он.

Балицкий сообщил, что на Запорожской АЭС работает один энергоблок. "Работает по-прежнему один блок, на 60%", - сказал он.

По его словам, пребывание представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС нужно прежде всего для прекращения обстрелов станции.

Миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси 1 сентября смогла выехать с подконтрольной Украине территории на освобожденную часть Запорожской области для инспекции ЗАЭС. Она должна оценить физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта, оценить условия труда персонала и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

Гросси сообщил журналистам, что эксперты МАГАТЭ провели первичную оценку, успели осмотреть "достаточно много" и планируют дальше работать на АЭС. Жители Энергодара, с которыми Гросси пообщался перед выездом со станции, вручили ему обращение, под которым стояло более 20 тыс. подписей, с призывом остановить провокации Украины в отношении АЭС.