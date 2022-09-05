Войти
ТАСС

На Запорожье заявили, что у МАГАТЭ не осталось вопросов по работе ЗАЭС

258
0
0
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что делегация миссии МАГАТЭ отразила всю информацию об объектах ЗАЭС в протоколе, а также зафиксировала факты обстрелов

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий считает, что вопросов по работе Запорожской АЭС у миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не осталось, все объекты, которые показали делегации, были зафиксированы в протоколе.

"По безопасности вся информация у них [делегации миссии МАГАТЭ] есть, у них не осталось вопросов по работе [Запорожской атомной] станции, обслуживание станции на должном уровне, уровень [профессионализма] персонала у них не вызывает вопросов", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Балицкий также отметил, что делегация миссии МАГАТЭ отразила всю информацию об объектах Запорожской АЭС в протоколе, а также зафиксировала все факты обстрелов.

По его словам, ВС Украины перестали обстреливать ЗАЭС после начала работы представителей МАГАТЭ. "13 человек, которые остались, - нам это все равно хорошо, потому что станцию перестали обстреливать. И это главный аргумент, который сегодня у нас в приоритете. Слава Богу, за это время ни одного прилета. То били каждый день, а появились [представители] МАГАТЭ на станции - и прилеты прекратились", - сказал он. 

Балицкий сообщил, что на Запорожской АЭС работает один энергоблок. "Работает по-прежнему один блок, на 60%", - сказал он.

По его словам, пребывание представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС нужно прежде всего для прекращения обстрелов станции.

Миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси 1 сентября смогла выехать с подконтрольной Украине территории на освобожденную часть Запорожской области для инспекции ЗАЭС. Она должна оценить физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта, оценить условия труда персонала и принять срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

Гросси сообщил журналистам, что эксперты МАГАТЭ провели первичную оценку, успели осмотреть "достаточно много" и планируют дальше работать на АЭС. Жители Энергодара, с которыми Гросси пообщался перед выездом со станции, вручили ему обращение, под которым стояло более 20 тыс. подписей, с призывом остановить провокации Украины в отношении АЭС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
25.03.2022
В США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия
23.06.2021
Hindustan Times (Индия): расшифровать треугольник Вашингтон – Москва – Пекин
25.02.2016
Вызов принят
13.11.2014
Самый экзотический зеленодольский корабль вернулся домой
29.08.2013
Есть контракт
26.07.2011
"Мотор Сич" ссадили с вертолета
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.09 07:25
  • 1
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 06:06
  • 1
Взлетел третий построенный в 2022 году самолет Ил-76МД-90А
  • 05.09 05:23
  • 18
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 05.09 03:23
  • 30952
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 12:50
  • 12
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 03.09 22:38
  • 2
В США оценили потребность Украины в «Бородавочниках»
  • 03.09 22:37
  • 2
Западные лидеры лишились самого главного. России и Китаю они не соперники
  • 03.09 22:37
  • 1
«Кремль демонстрирует Западу, что спецоперация на Украине его не напрягает»
  • 03.09 22:31
  • 1
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
  • 03.09 15:59
  • 6
В России начинаются стратегические маневры "Восток-2022" с участием 50 тыс. военных
  • 03.09 15:57
  • 3
Британцев возмутили "нелепые санкции" Запада против России
  • 03.09 15:57
  • 1
Ростех открывает стартапам доступ к своему уникальному оборудованию
  • 03.09 11:26
  • 17
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 03.09 11:11
  • 1
Несколько тысяч людских жизней — цена «Голливудского наступления» Зеленского
  • 03.09 10:55
  • 4
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники