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ТАСС

Эстония укрепит оборону на суше, на море и в воздухе в ответ на действия России

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М142 HIMARS
Боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS из состава 169-й бригады полевой артиллерии Национальной гвардии Колорадо в ходе учебных стрельб на острове Сааремаа в Эстонии во время многонациональных учений SIIL-2022, 23.05.2022.
Источник изображения: министерство обороны Эстонии

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна увеличит оборонный бюджет на 2023-2024 годы почти на 3%

СТОКГОЛЬМ, 2 сентября. /ТАСС/. Эстония, наряду с другими странами Балтийского региона, в качестве ответа на действия РФ на Украине укрепит свою оборону на суше, в воздухе и на море. Об этом в пятницу, выступая на пресс-конференции на шведском острове Готланд, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, страны региона Балтийского моря намерены укреплять сотрудничество для того, чтобы ответить на "угрозу" для региона, якобы исходящую от РФ. "Мы усилим его [сотрудничество] <...>. Все наши страны, а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны", - указал министр. 

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Страны
Россия
Украина
Эстония
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