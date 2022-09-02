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ЦАМТО

Корабли и авиация Балтфлота обеспечивают проведение ходовых испытаний подлодок "Уфа" и "Кронштадт"

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Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.
Большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота, выходит на заводские ходовые испытания в акваторию Балтийского моря из Санкт-Петербурга, 25.06.2022.
Источник изображения: Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb

ЦАМТО, 1 сентября. Корабли и авиация Балтийского флота России обеспечивают проведение заводских ходовых испытаний двух ДЭПЛ – "Уфа" и "Кронштадт", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Балфтлота.

Эти две подлодки относятся к разным проектам: "Уфа" относится к проекту 636 "Варшавянка", "Кронштадт" – к проекту 677 "Лада".

"Морская авиация, боевые корабли, спасательные силы и суда обеспечения Балтийского флота обеспечивают проведение очередного этапа заводских ходовых испытаний новейших дизель-электрических подводных лодок "Уфа" и "Кронштадт" в морских полигонах флота", – говорится в сообщении.

В морских полигонах Балтфлота экипажи подводных лодок совместно с представителями промышленности проверят работоспособность систем и механизмов кораблей в море, испытают торпедно-ракетное вооружение, проверят маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на максимальной скорости.

"После выполнения поставленных задач в море все корабли и суда возвратятся в пункт постоянного базирования – город Балтийск", – сообщил Балтфлот.

"Уфа" – четвертая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена в ноябре 2019 года, спущена на воду 31 марта 2022 года. Первые три подлодки серии уже приняты в состав ВМФ: головная "Петропавловск-Камчатский" была передана флоту в 2019 году, первая серийная "Волхов" – в 2020, вторая серийная "Магадан" – в октябре 2021 года. Две первые подлодки уже отправлены на Камчатку к месту постоянной дислокации, третья ДЭПЛ пока находится на Балтике.

Пятую и шестую подлодки "Можайск" и "Якутск" заложили в один день – 23 августа 2021 года. "Можайск" спустят на воду в 2023 году, "Якутск" – в 2024. Последняя подлодка серии должна быть передана флоту в 2024 году.

"Кронштадт" является первой серийной подлодкой проекта 677, была спущена на воду в 2018 году, передача ВМФ запланирована на 2022 год.

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Польша
Россия
Проекты
2020-й год
636.3
677 Лада
877 Палтус
БФ
ТОФ
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