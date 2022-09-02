Силы Балтийского флота вышли в море для испытания двух подлодок

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Корабли и авиация Балтийского флота России вышли в море, где заводчане будут испытывать две дизель-электрические подводные лодки "Уфа" и "Кронштадт", сообщила в четверг пресс-служба Балфтлота.

Эти две подлодки относятся к разным проектам: "Уфа" относится к проекту 636 "Варшавянка", "Кронштадт" - к проекту 677 "Лада".

"Морская авиация, боевые корабли, спасательные силы и суда обеспечения Балтийского флота обеспечивают проведение очередного этапа заводских ходовых испытаний новейших дизель-электрических подводных лодок "Уфа" и "Кронштадт" в морских полигонах флота", - говорится в сообщении.

В морских полигонах Балтфлота экипажи подводных лодок совместно с представителями промышленности проверяют работоспособность систем и механизмов кораблей в море, испытают торпедно-ракетное вооружение, проверяют маневренность элементов в подводном положении и рулевых устройств на максимальной скорости.

"После выполнения поставленных задач в море все корабли и суда возвратятся в пункт постоянного базирования – город Балтийск", - сообщил Балтфлот.

"Уфа" – четвертая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, заложена в ноябре 2019 года, спущена на воду 31 марта 2022 года. Первые три подлодки серии уже приняты в состав ВМФ: головная "Петропавловск-Камчатский" была передана флоту в 2019 году, первая серийная "Волхов" - в 2020, а вторая серийная "Магадан" в октябре 2021 года. Две первые подлодки уже отправлены на Камчатку к месту постоянной дислокации, третья субмарина пока останется на Балтике.

Пятую и шестую две подлодки "Можайск" и "Якутск" заложили в один день - 23 августа 2021 года. "Можайск" спустят на воду в 2023 году, "Якутск" - в 2024. Последняя подлодка серии должна быть передана флоту в 2024 году.

"Кронштадт" является первой серийной подлодкой проекта 677, была спущена на воду в 2018 году , передача ВМФ запланирована в 2022 году.