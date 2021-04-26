Кризис среднего возраста «Варшавянки»

О российских неатомных субмаринах

Тема замены морально и физически изношенных дизель-электрических подлодок Северного флота стала актуальной в свете укомплектования Черноморского флота в 2014–2016 годах шестью новейшими подлодками проекта 636.3. А также недавнего спуска на воду «Магадана» – третьей из шести лодок, предназначенных для Тихоокеанского флота с общей готовностью в 2024 году.

Первая пара («Петропавловск-Камчатский» и «Волхов») приняты заказчиком и готовятся к переходу на Балтику, где у нас также имеется пара суперсовременных субмарин («Санкт-Петербург» и «Кронштадт») проекта 677 «Лада». Здесь же ведется строительство третьей («Великие Луки»), а еще пара готовится к закладке.

Со списанием в 2019 году «Выборга» (в строю с 1982-го), на Балтике осталась одна лодка старой постройки – «Дмитров» (1986), а на Черном море – «Алроса» (1990). Ремонт на заводе в Севастополе затянулся, но есть надежда что завершится в течение нескольких месяцев. Поскольку ЧФ обладает достаточным числом новых ДЭПЛ, «Алросу» скорее всего переведут на Балтику.

Балтика без субмарин не останется, поскольку здесь расположены «Адмиралтейские верфи» – единственное в стране предприятие, специализирующееся на выпуске неатомных подлодок. Лодки приходят на ремонт в Кронштадт и Санкт-Петербург. Бывает, что ради испытаний и обучения экипажей лодки задерживаются на месяцы и годы. Например, здесь сейчас действуют «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов», предназначенные для ТОФ и принятые заказчиком, но все еще проходящие подготовку к переходу на Тихий океан.

Северная грусть

На фоне трех других флотов по оснащенности неатомными субмаринами Северный флот выглядит ущербно. Старейший корабль «Ярославль» 1988 года постройки и самые «молодые» «Липецк» (1991) и «Магнитогорск» (1990) давно не подвергались восстановительным ремонтам.

Отсутствие современных ДЭПЛ как-то компенсировалось испытаниями в полигонах Баренцева и Белого морей головного корабля проекта 677. Летом 2013 года «Санкт-Петербург» совершил переход с Балтики на Север и задержался здесь до апреля 2020-го, когда ушел в Кронштадт для ремонта. Без него ситуация с неатомными подлодками стала совсем грустной. Все это плохо согласуется с имиджем СФ как самого сильного в составе ВМФ России.

Замена ДЭПЛ из клуба «кому за тридцать» прорабатывается, но пока нет полной ясности, когда и какого типа лодки примут эстафету у изрядно поизносившихся «палтусов».

Коль скоро черноморцы и тихоокеанцы меняют свои ДЭПЛ проекта 877 на более продвинутые, не будет ли логично подобным образом поступить и Северному флоту? Тем более что выпуск этих субмарин хорошо поставлен на «Адмиралтейских верфях».

Строящиеся здесь лодки делаются по доработанному проекту 636.3, который в соответствии с заданием Минобороны РФ был глубоко модернизирован и отвечает современным требованиям, говорится в материалах АО «ЦКБ МТ «Рубин». В стенах этого предприятия были разработаны ДЭПЛ проектов 877 и 636, относящиеся к семейству «Варшавянка», по классификации НАТО – тип Kilo.

Конструкторы изначально заложили в эту серию возможность глубокой модернизации, которая шла по пути обеспечения все более высокой скрытности, способности лодки первой обнаруживать противника, безопасности в эксплуатации и повышения боевой эффективности. «Модернизационный потенциал подводных лодок серии «Варшавянка» после 40 лет развития не исчерпан», – утверждает генеральный директор «Рубина» Игорь Вильнит.

Буклет «Адмиралтейских верфей» содержит описание серийной субмарины проекта 636.3. «Многоцелевая дизельная подводная лодка предназначена для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и коммуникаций, решения разведывательных и других задач. ДЭПЛ проекта 636.3 – двухкорпусная подводная лодка с современными обводами, высоким запасом плавучести и непотопляемости. Шесть отсеков субмарины разделены водонепроницаемыми перегородками, что позволяет ей оставаться на плаву при аварийном затоплении одного из отсеков, сохраняя при этом боеготовность. Подводные лодки этого проекта оснащены современными средствами по снижению уровня собственного шума до шумового фона моря. Это обеспечивает им гарантированное упреждающее обнаружение и возможность атаки кораблей противокорабельными ракетами с дистанции, превышающей дальность ее обнаружения противником, а также возможность своевременного уклонения от его атак».

По сравнению с ДЭПЛ первоначального проекта 877, разработанного в 1970-е, выпускаемые сегодня «Варшавянки» имеют несколько увеличенные размеры. Они сделали возможной установку на ДЭПЛ проекта 636 более мощных дизель-генераторов на улучшенной амортизационной платформе. «Уменьшение частоты вращения вала главной энергетической установки позволило увеличить скорость подводного хода и дальность плавания и одновременно радикально снизить уровень собственного шума. Снижение уровня шума также стало возможным за счет уменьшения вибрации дизель-генератора, улучшения шумоизоляции и применения антиакустического резинового покрытия на поверхности наружного корпуса подводной лодки».

Комсомольск и Горький

Первым в стране к строительству ДЭПЛ третьего поколения приступил судостроительный завод имени Ленинского комсомола, ныне известный как «Амурский судостроительный завод». Родоначальник серии Б-248 сошел со стапелей в сентябре 1980 года, а всего до 1994 года АСЗ построил 15 ДЭПЛ проекта 877.

Хотя комсомольские лодки на экспорт не поставлялись, они неоднократно посещали с дружественным визитом иностранные порты (в Японии, Китае, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде и др.), чем способствовали росту популярности «Варшавянок» на мировом рынке. Все они служили на ТОФ, за исключением «Выборга», который в августе-октябре 1985 года выполнил переход с Тихого океана на Балтику через Суэцкий канал.

«Выборг» долго оставался на службе в составе Балтийского флота и был списан в 2019 году. Большинство ДЭПЛ, построенных в Комсомольске-на Амуре, также списано и утилизировано. В строю остаются шесть лодок постройки 1988–1994 годов. Наверное, все они уйдут на покой к 2024 году, по мере поступления на ТОФ лодок проекта 636.3.

Еще один завод – «Красное Сормово» в Горьком – строил лодки как для отечественного флота (с 1982), так и на экспорт (с 1984). Первая пара, Б-401 и Б-402, прослужила более 30 лет до списания в 2015–2016 годах, а Б-605 «Ярославль» ожидает ремонта на «Звездочке». После трех лодок начального облика ВМФ получил еще шесть, включая Б-800 «Калуга» постройки 1989 года.

Выполненная по проекту 877ЛПМБ «Калуга» отличалась рядом интересных нововведений. Оборудована спасательным люком и системой, позволяющей подводникам выходить из подлодки с глубины 250 м. Вместо стандартного шестилопастного винта установили экспериментальный с семью лопастями саблевидный формы (похожими комплектовались и последующие корабли). Часть оборудования электромеханической боевой части выполнена на новой элементной базе. Всего заменили десятки единиц оборудования, его ресурс увеличился в два раза, улучшилась ремонтопригодность.

Как и другие лодки проекта 877 позднего выпуска, «Калуга» оснащалась менее оборотистыми электродвигателями – главным гребным и экономичного хода. Мероприятия по снижению шумности включали усовершенствованную амортизацию платформы и установку низкооборотного главного электродвигателя ПГ-165 (вместо ПГ-141 той же мощности – 5500 л.с.).

Другой «особенной» лодкой стала «Алроса» (проект 877В, 1990). Она несет экспериментальный малошумный водомет. Как правило, перед сдачей заказчику нижегородские лодки проходили подготовительные работы в Севастополе и затем шли на север. А вот «Алроса» задержалась на ЧФ, одно время выступая в качестве единственной боеготовой здешней ДЭПЛ. Ныне она проходит «ремонт с элементами модернизации», завершение которого многократно откладывалось.

Из девяти лодок нижегородской постройки пять продолжают службу на СФ, из них большой ремонт на «Звездочке» (в 2010–2015 годах) прошли лишь «Калуга» и «Владикавказ». Одна лодка приписана к Балтфлоту – «Дмитров» постройки 1984–1986 годов по экспортному проекту 877ЭКМ. Поскольку планировалось широкое строительство таких ДЭПЛ на экспорт, посчитали необходимым использовать «Дмитров» в основном в качестве учебного корабля для иностранных экипажей.

«Варшавянки» из Горького

Горьковчане собирали лодки для стран – участниц Варшавского договора. Поэтому все ДЭПЛ данной серии стали именовать «Варшавянками». Хотя это прозвище не очень-то обоснованно. Социалистический лагерь обзавелся всего лишь парой кораблей проекта 877Э. Оба были собраны на «Красном Сормово» в 1984–1985 годах, один достался Польше, второй – Румынии.

Гораздо больший спрос «Варшавянки» нашли в Азии и Африке. Первым свой заказ на две лодки проекта 877ЭКМ разместил Алжир. Через четыре месяца, в июне 1985-го, заложили S57 Sindhuraj для ВМС Индии, а спустя еще год – S59 Sindhuratna.

Следующая сделка, вновь с арабскими клиентами, шла трудно: вместо двух лет строительство растянулось на пять-шесть. В итоге – «переуступка прав», и в 1995 году две лодки пополнили ВМФ НОАК. Транспортировка выполнялась на палубе коммерческого судна Sea Team, на фотографиях отчетливо просматривались семилопастные винты.

Китай разместил второй контракт в 2002 году. В рамках исполнения его «Красное Сормово» построило лодку проекта 636М. При ее строительстве использовался корпус ДЭПЛ, предназначавшейся отечественному флоту. Сроки строительства составили рекордные 13 лет (1992–2005).

Всего завод в Нижнем Новгороде построил 18 «Варшавянок», 9 из них – на экспорт для пяти иностранных государств. Выполнить китайский контракт 2002 года ему помог «Севмаш» в Северодвинске. Здесь в 2003–2006 годах собрали пару кораблей по проекту 636М. Привлечение «Севмаша» носило вынужденный характер – ради сохранения рабочих мест в условиях, когда отечественный флот сильно экономил на новых закупках.

«Адмиралтейские верфи»

Потребности советского и иностранных флотов в ДЭПЛ третьего послевоенного поколения оценивались столь высоко, что в 1983 году к постройке «Варшавянок» привлекли Ленинградское адмиралтейское объединение (ЛАО). С прекращением выпуска «Варшавянок» на АСЗ в 1993-м, «Красном Сормово» и «Севмаше» в 2005-м, единственным российским заводом-строителем ДЭПЛ остается АО «Адмиралтейские верфи» (бывшее ЛАО).

Сначала вся товарная продукция шла на экспорт. Из 10 лодок проекта 877ЭКМ для ВМС Индии «Адмиралтейские верфи» собрали восемь. Шесть были поставлены в 1985–1990 годах, а заключительные S63 Sindhurakshak и S65 Sindhushastra строились в 1995–1997 и 1998–2000 годах. Последняя лодка для Индии изначально оснащалась комплексом Club-S. Затем ранее построенные ДЭПЛ проекта 877ЭКМ прошли модернизацию с добавлением в арсенал управляемых ракет с пуском из торпедных аппаратов. На них устанавливались более совершенные ГАК типа МГK-400ЭM или USHUS. Обработкой информации со средств наблюдения и постов занимается боевая информационно-управляющая система «Лама-ЭКМ».

С учетом «Красного Сормова», строительство лодок по индийскому заказу осуществлялось с 1983 по 2000 год. На каком-то этапе покупателю предложили перейти на улучшенный проект 636, но тот отказался. Возможно, сыграли роль соображения унификации. Индия не приняла предложения ни по проекту 636, ни, позднее, по «Амур-1650». И предпочла довести численность кораблей проекта 877ЭКМ до 10 (на 2021 год в строю осталось восемь) и организовать лицензионный выпуск французской «Скорпены». Правда, в ходе строительства очередных корпусов и в процессе ремонтов в первоначальный облик вносилось множество изменений, в том числе позаимствованных с проекта 636.

Таким образом, Индия уступила место стартового заказчика другому крупному партнеру.

Первый заказ Китая был всего на пару лодок проекта 636. Они построены в Петербурге и сданы в 1996–1997 годах. Затем здесь строились корабли улучшенного проекта 636М – пять для Поднебесной и два для Алжира со сдачей последнего в 2010 году. Их особенностью стала установка комплекса Club-S, причем китайские лодки комплектовались только одним вариантом ракет – противокорабельными 3М54Э. Помимо того, корабли получили цифровой вариант гидроакустического комплекса «Рубикон».

Спасительные заказы

Крупные иностранные контракты помогли России сохранить производство «Варшавянок» на рубеже веков, когда отечественный флот полностью прекратил закупки неатомных подводных лодок. Если базовый индийский заказ был размещен еще в советские времена, а в российские подвергался лишь отдельным корректировкам, то китайский можно без всяких сомнений назвать «спасительным». Поскольку тогда в поддержке нуждались многие отечественные предприятия, строительство «Варшавянок» для ВМФ НОАК было распределено между тремя площадками: «Севмаш» построил две, «Красное Сормово» – три, «Адмиралтейские верфи» – семь.

Однако распад Советского Союза оказался столь разрушительным для «Красного Сормова», что предприятию пришлось отказаться от дальнейшего выпуска подводных лодок. Что касается «Севмаша», то китайский заказ (а также индийский на перестройку крейсера «Горшков» в авианосец) помог дожить до момента, когда северодвинские корабелы снова стали получать значительные объемы финансирования по линии ГОЗ, сконцентрировав усилия на атомоходах.

Тема ДЭПЛ сохраняется в Северодвинске и поныне, на соседнем предприятии – «Звездочке». В 2010–2015 годах здесь прошли ремонт «Калуга» и «Владикавказ» с продлением срока службы на 10 лет, в очереди – «Ярославль». СФ продолжает эксплуатацию еще пары ДЭПЛ нижегородской постройки, но как долго они останутся в строю – не ясно. Представляется, что логичным и взвешенным будет комплексный подход, предусматривающий как ремонт, так и строительство новых кораблей.

Обеспечив исполнение китайского и алжирского заказа, в 2010 году «Адмиралтейские верфи» перешли на выпуск новых модификаций – проект 636.1 на экспорт и 636.3 для Главного заказчика. Головные корабли для ВМС Вьетнама (HQ-182 «Ханой») и ВМФ России («Новороссийск») заложили с разницей в четыре дня. Начиная с лета 2010 года и по 2017-й «Адмиралтейские верфи» делали «Варшавянки» параллельно для вьетнамских и российских моряков, в совокупности 12 единиц.

В 2018–2020 годах было сдано две лодки для ВМС Алжира и две – ВМФ России. Темп сдачи составлял две-три лодки ежегодно, что сравнимо с лучшими годами советского периода, когда «Варшавянки» делались сразу тремя заводами.

По состоянию на 2021 год все иностранные контракты выполнены, что дает «Адмиралтейским верфям» возможность полностью сосредоточиться на удовлетворении потребностей ВМФ России. Размещение очередного, третьего по счету заказа МО РФ на корабли проекта 636.3, на этот раз для Северного флота, стало логическим продолжением реализации долгосрочного плана по восстановлению боевой готовности ВМФ страны и программы совершенствования неатомных подводных лодок.

Владимир Карнозов