Войти
Интерфакс-АВН

Обнаруженные "Спектром-РГ" "рентгеновские маяки" пригодятся для навигации в дальнем космосе, считает президент РАН

208
0
0
Российская обсерватория «Спектр-РГ»
Российская обсерватория «Спектр-РГ».
Источник изображения: © Роскосмос/DLR/СРГ

Новосибирск. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Космический аппарат "Спектр-РГ" за время своей работы обнаружил около 1 млн источников жесткого рентгеновского излучения, в том числе пригодные для навигации в дальнем космосе, сообщил президент РАН Александр Сергеев во время встречи со студентами Новосибирского госуниверситета в четверг.

"Обнаружен миллион новых источников (жесткого рентгеновского излучения - ИФ), в том числе источники нового типа, которые в других диапазонах не видны и связаны с тем, как ведут себя черные дыры (...) Было обнаружено большое количество периодических источников в этих диапазонах частот", - сказал Сергеев.

Он отметил, что задача аппарата "Спектр-РГ" состоит в создании карты звездного неба, к настоящему времени выполнено четыре полых обзора звездного неба, периодические источники рентгеновского излучения могут служить своего рода маяками.

"Рентгеновские маяки - интересная возможность использовать их при навигации в дальнем космосе", - отметил Сергеев.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Проекты
Байконур
Похожие новости
07.06.2022
Глава Роскосмоса заявил об отсутствии рисков при включении телескопа eROSITA без ФРГ
29.12.2021
Обсерватория "Спектр-РГ" завершила половину научной программы
06.07.2021
НПО им. Лавочкина и ИКИ РАН получили премию Гроссмана за "Спектр-РГ"
21.06.2021
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" завершила третий обзор всего неба
06.02.2017
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
11.11.2011
Капитал Марса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.09 05:31
  • 30880
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.09 00:40
  • 2
Проект «Арктур» - российская подводная лодка будущего
  • 02.09 00:12
  • 3
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 01.09 23:28
  • 2
Начались испытания первой российской бронемашины класса MRAP для спецназа
  • 01.09 20:23
  • 2
Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники
  • 01.09 17:47
  • 8
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 01.09 10:26
  • 4
Ростех показал новую ливрею МС-21 с двигателями ПД-14
  • 01.09 09:39
  • 0
«The Show must go on!», или какого военного министра выбрала себе Тихановская
  • 01.09 09:27
  • 3
Владимир Лепин: облик автомата АК-12 в комплектации 2021 года значительно изменился
  • 01.09 07:02
  • 2
Минобороны России передали партию модернизированных САУ
  • 31.08 22:04
  • 1
Дело в технике: почему провалилась атака ВФУ под Херсоном
  • 31.08 15:03
  • 0
Беспризорная Украина – западный план раздела украинских земель
  • 31.08 12:57
  • 10
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 31.08 12:16
  • 11
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины