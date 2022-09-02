Обнаруженные "Спектром-РГ" "рентгеновские маяки" пригодятся для навигации в дальнем космосе, считает президент РАН

Новосибирск. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Космический аппарат "Спектр-РГ" за время своей работы обнаружил около 1 млн источников жесткого рентгеновского излучения, в том числе пригодные для навигации в дальнем космосе, сообщил президент РАН Александр Сергеев во время встречи со студентами Новосибирского госуниверситета в четверг.

"Обнаружен миллион новых источников (жесткого рентгеновского излучения - ИФ), в том числе источники нового типа, которые в других диапазонах не видны и связаны с тем, как ведут себя черные дыры (...) Было обнаружено большое количество периодических источников в этих диапазонах частот", - сказал Сергеев.

Он отметил, что задача аппарата "Спектр-РГ" состоит в создании карты звездного неба, к настоящему времени выполнено четыре полых обзора звездного неба, периодические источники рентгеновского излучения могут служить своего рода маяками.

"Рентгеновские маяки - интересная возможность использовать их при навигации в дальнем космосе", - отметил Сергеев.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. Он создан с участием Германии в рамках федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и E-ROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор" (НПО Лавочкина, Россия), адаптированной под задачи проекта.