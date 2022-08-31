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Интерфакс-АВН

Новикомбанк наращивает поддержку проектов по выпуску гражданской продукции предприятиями ОПК РФ

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Новикомбанк
Новикомбанк.
Источник изображения: Антон Тушин

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Финансирование проектов диверсификации расширил Новикомбанк, подписав 13 новых соглашений с российскими предприятиями цифровизации, авиа и двигателестроения, сообщила пресс-служба кредитной организации во вторник.

"Новикомбанк продолжает активно поддерживать предприятия высокотехнологичной промышленности в части выполнения задачи по диверсификации производства. На форуме "Армия" банк подписал 13 новых соглашений на сумму 80 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Задача по увеличению объемов выпуска гражданской продукции была поставлена руководства РФ в конце 2016 года. К 2025 году её доля в выручке предприятий оборонно-промышленного кмплекса (ОПК) должна достичь 30%, к 2030-му - 50%.

"Среди новых соглашений Новикомбанка об организации финансирования проектов диверсификации стоит отметить контракт с корпорацией "Иркут" о предоставлении гарантий её поставщикам. Эта программа позволит качественно и в срок реализовать проекты МС-21 и SSJ NEW", - отмечено в сообщении.

Также банк предоставил средства крупнейшим производителям отечественных двигателей ПД-14 и ПД-8 - "ОДК-Пермские моторы" и "ОДК-Сатурн".

"По словам генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова, первые шесть серийных лайнеров МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году. С 2024 года планируется наладить производство импортозамещенного самолета "Сухой Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук в год", - сказано в сообщении.

Также во время форума "Армия-2022" банк заключил соглашение с АО "Корпорация "МИТ". Новикомбанк обеспечит организацию финансирования проекта по разработке мобильного комплекса для добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

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Кредитование
Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ОПК АО
Пермские моторы
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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