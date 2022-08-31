Войти
ТАСС

Пентагон допускает, что ВСУ ведут обстрел территории близ Запорожской АЭС

196
0
0
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

По версии представителя ведомства, "Украина очень хорошо осведомлена о потенциальных последствиях удара по атомной электростанции и она делает все возможное, чтобы этого не произошло"

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США в понедельник не исключило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь близ территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). На брифинге представитель Пентагона высокого ранга допустил, что украинская сторона обстреливает окрестности станции. Его слова приводит журнал U.S. News & World Report. 

Как отмечает издание, в связи с неоднократными заявлениями России о том, что Украина на самом деле обстреливает ЗАЭС, американский военный чиновник не исключил, что ВСУ ведут огонь вблизи этой станции. "Я думаю, что есть вероятность того, что это так", - приводит издание слова представителя американского оборонного ведомства. Он добавил, что "во многих случаях это ответный огонь".

По версии представителя Пентагона, "Украина очень хорошо осведомлена о потенциальных последствиях удара по атомной электростанции и она делает все возможное, чтобы этого не произошло". "Они вели с нами консультации по этому поводу", - сказал он. При этом представитель Пентагона продолжал утверждать, что российские ВС "ведут огонь в непосредственной близости" от ЗАЭС.

"Мы считаем, что самым безопасным результатом будет контролируемая остановка [ЗАЭС]", - считает чиновник. По его словам, американские специалисты "до сих пор не видели признаков повышения или аномальных уровней радиации" в районе АЭС.

Представитель Пентагона также рассказал, что "в течение нескольких дней и недель" на Украину будут доставлены боеприпасы для поставленных ранее ракетных систем залпового огня HIMARS.

О ЗАЭС

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
30.08.2022
Заглушить «Мотор»: ВС России нанесли удар по заводу в Запорожье
24.02.2021
The National Interest (США): как Польша только что проиграла России в масштабных военных учениях — и что это может значить
21.09.2020
США отрабатывают удары по Сочи и объектам госуправления
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.08 05:08
  • 9
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 31.08 04:46
  • 30760
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.08 23:03
  • 1
WSJ сообщила о возможности сближения КНДР с Россией из-за ситуации вокруг Украины
  • 30.08 20:21
  • 9
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 30.08 18:13
  • 3
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 30.08 17:59
  • 1
Новые образцы вооружения, которые вскоре появятся в белорусских вооруженных силах
  • 30.08 17:50
  • 2
Турецкая компания Baykar полностью исключила поставки ударных беспилотников Bayraktar в Россию
  • 30.08 16:22
  • 1
В конкуренции США с Китаем возможен лишь "ничейный результат"
  • 30.08 14:42
  • 17
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 30.08 01:08
  • 433
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 29.08 19:30
  • 3
Участие Т-90М в реальных боях даст возможность сделать его еще лучше
  • 29.08 17:53
  • 2
Почему армии потребовалось больше военных
  • 29.08 16:24
  • 36
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 29.08 15:26
  • 0
Для Беларуси киевский режим – это не весь украинский народ
  • 29.08 10:50
  • 1
«Мины «Лепесток» передали привет Донбассу из Афганистана. Это страшное оружие»