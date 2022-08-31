Пентагон допускает, что ВСУ ведут обстрел территории близ Запорожской АЭС

По версии представителя ведомства, "Украина очень хорошо осведомлена о потенциальных последствиях удара по атомной электростанции и она делает все возможное, чтобы этого не произошло"

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США в понедельник не исключило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь близ территории Запорожской АЭС (ЗАЭС). На брифинге представитель Пентагона высокого ранга допустил, что украинская сторона обстреливает окрестности станции. Его слова приводит журнал U.S. News & World Report.

Как отмечает издание, в связи с неоднократными заявлениями России о том, что Украина на самом деле обстреливает ЗАЭС, американский военный чиновник не исключил, что ВСУ ведут огонь вблизи этой станции. "Я думаю, что есть вероятность того, что это так", - приводит издание слова представителя американского оборонного ведомства. Он добавил, что "во многих случаях это ответный огонь".

По версии представителя Пентагона, "Украина очень хорошо осведомлена о потенциальных последствиях удара по атомной электростанции и она делает все возможное, чтобы этого не произошло". "Они вели с нами консультации по этому поводу", - сказал он. При этом представитель Пентагона продолжал утверждать, что российские ВС "ведут огонь в непосредственной близости" от ЗАЭС.

"Мы считаем, что самым безопасным результатом будет контролируемая остановка [ЗАЭС]", - считает чиновник. По его словам, американские специалисты "до сих пор не видели признаков повышения или аномальных уровней радиации" в районе АЭС.

Представитель Пентагона также рассказал, что "в течение нескольких дней и недель" на Украину будут доставлены боеприпасы для поставленных ранее ракетных систем залпового огня HIMARS.

О ЗАЭС

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.