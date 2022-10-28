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Известия.ru

Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Стрингер

Серьезный инцидент с оружием массового поражения затронет весь континент, считают военные эксперты

США превратили Украину в полигон для проведения военно-биологических экспериментов и оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин 26 октября на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Эксперты отмечают, что Украина находится в центре Европы и любые серьезные биологические или атомные инциденты затронут не только Россию, но и весь континент. В этот же день армия РФ успешно отбила атаки противника на всех стратегических направлениях.

Поле экспериментов

Украина стала инструментом внешней политики США, и сейчас страну активно накачивают оружием, подчеркнул Владимир Путин, выступая 26 октября перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

— Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом, — сказал Владимир Путин.

Он добавил, что Запад действует в бывшей советской республике в своих военных целях.

Фото: Global Look Press/Britta Pedersen

Источник изображения: iz.ru

— Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие, — уточнил президент.

По его словам, Москве также известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит энергично доводить до мировой общественности информацию об угрозе применения «грязной бомбы» Украиной.

— С тем, чтобы побудить их к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима, — заявил он.

Украина — это центр Европы, и любые серьезные биологические и атомные инциденты затронут не только ближайших соседей — тех же Россию и Белоруссию, но и весь континент, считает специалист в области радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко.

— Катастрофа в Чернобыле затронула всю Европу из-за воздушных потоков, — напомнил он. — Выпадение радиоактивных осадков было зафиксировано даже в Норвегии. Украинские реки имеют большой сток в Черное море. И любое событие на ее территории тут же отразится на всем Черноморском регионе. Не стоит забывать, что Украина — один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. Серьезное загрязнение скажется и на зерновом, и на животноводческом экспорте.

Любая эпидемия там будет опасна как минимум для всей Европы.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Источник изображения: iz.ru

— Украина граничит со множеством густонаселенных стран, — отметил эксперт. — По этим причинам не только нам, но и всей Европе надо крайне серьезно отнестись к возможности возникновения ядерных или биологических инцидентов на этой территории.

Эксперт отметил, что внешние кураторы Украины могут не просчитывать последствия тех или иных событий.

— Там сложились проблемы с высококвалифицированными аналитиками, — отметил. — Стал важнее политический подход, а не реальное состояние дел.

«Все атаки отражены»

Вооруженные силы России 26 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований.

— На купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены, — рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов, рассказали в ведомстве.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Источник изображения: iz.ru

На красно-лиманском направлении уничтожено более 70 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

На николаево-криворожском направлении ВФУ силами до двух батальонных тактических групп безуспешно атаковали позиции наших войск. В результате уничтожено до 125 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два пункта управления ВФУ, нефтехранилище недалеко от Днепропетровска, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе, 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, узел связи украинской группировки войск и 177 районов сосредоточения войск.

Войска ПВО за сутки сбили 10 БПЛА, 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка, Никольское Херсонской области и Новоникольское в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 326 самолетов, 162 вертолета, 2349 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6084 танка и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6791 единица специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Бои с диверсантами

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность

В ходе освобождения населенного пункта сержант Александр Коваленко точно и своевременно корректировал огонь артиллерии. В результате противнику был нанесен большой урон. Мужественные и профессиональные действия Александра Коваленко создали условия для прорыва обороны ВФУ, рассказали в военном ведомстве.

Рядовой Александр Белик выполнял задачу по обеспечению связи. В районе одного из населенных пунктов колонну Александра обстреляли украинские формирования. Белик одним из первых вступил в бой, уничтожив более пяти боевиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Источник изображения: iz.ru

— Организованная в колонне устойчивая связь позволила командованию оперативно координировать действия в бою и уничтожить нападавших, — рассказали в Минобороны РФ.

Обнаружив на пути следования российских войск группу украинских диверсантов, подразделение младшего сержанта Александра Максина их атаковало. Александр лично уничтожил четырех боевиков. В ходе боя группа диверсантов была полностью уничтожена. Мужественные и самоотверженные действия Александра Максина, а также слаженность и профессионализм его подчиненных позволили пресечь деятельность вражеской ДРГ в заданном районе, подчеркнули в военном ведомстве.

Рядовой Никита Лосев поддерживал артиллерийским огнем российских мотострелков. В ходе боя рядовой уничтожил ангар с военной техникой. Действия Никиты нанесли существенный урон подразделениям украинских националистов, что позволило мотострелкам развить наступление и выбить противника с занимаемых позиций, отметили в Минобороны РФ.


Богдан Степовой

Андрей Федоров

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