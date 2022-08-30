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Состоялось заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ

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Флаги государств СНГ
Флаги государств СНГ.
Источник изображения: © Фото : МПА СНГ

ЦАМТО, 29 августа. В городе Чолпон-Ата (Киргизия) состоялось 55-е заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ.

В заседании принял участие заместитель министра обороны Киргизской Республики генерал-майор Акылбек Ибраев. Обращаясь к участникам заседания, он отметил эффективность функционирования Объединенной системы ПВО СНГ, а также проинформировал о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики.

Главной темой юбилейного заседания Комитета, предложенной Секретарем Совета министров обороны государств-участников СНГ генерал-майором Юрием Дашкиным, стала адаптация Объединенной системы ПВО СНГ к решению задач воздушно-космической обороны.

"В текущем году исполняется 5 лет с начала реализации Основных направлений по адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны. Выход на этот рубеж дает нам сегодня повод предметно поговорить о ходе реализации этого масштабного проекта, рассчитанного до 2035 года", – сказал он.

Также генерал-майор Юрий Дашкин дал краткую оценку военно-политической обстановки, складывающейся на внешних рубежах Содружества, довел ключевые установки Совета министров обороны и выдвинул ряд инициатив по совершенствованию деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны.

По вопросам состояния национальных сегментов Объединенной системы ПВО СНГ и их адаптации к выполнению задач воздушно-космической обороны выступили Командующий Силами Воздушной обороны Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковник Кылычбек Айдаралиев, начальник войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Армения – начальник управления полковник Гарик Мовсесян и командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Игорь Голуб.

Главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов подвел итоги Совместного компьютерного командно-штабного учения Объединенной системы ПВО СНГ "Региональная безопасность-2022" и высказал ряд предложений по совершенствованию методики его проведения.

Заместитель председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при СМО СНГ, начальник вооружения – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Российской Федерации по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов обобщил опыт проведения совместных учений с боевой стрельбой войск (сил) ОС ПВО СНГ "Боевое Содружество" и рассказал об организации очередного учения в 2023 году.

По предложению Секретариата СМО СНГ впервые заседание Комитета проводилось совместно с Координационным совещанием по вопросам применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

В ходе совместного заседания рассмотрены основные тенденции развития беспилотной авиации военного назначения, а также состоялся широкий обмен опытом применения беспилотных летательных аппаратов в боевых условиях.

С докладами выступили: заместитель начальника отдела – начальник группы отдела управления беспилотной авиации Главного командования Воздушно-космических сил полковник Антон Лешков, начальник управления беспилотных летательных аппаратов Вооруженных Сил Республики Армения полковник Артак Асатрян, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил Республики Беларусь полковник Михаил Брянский и начальник управления войсковой части 83101 Вооруженных Сил Киргизской Республики полковник Игорь Галынин.

Их доклады послужили необходимой информационной основой проведенного на следующий день, 24 августа, на полигоне "Эдельвейс" (г.Балыкчы) учебно-методического сбора главнокомандующих (командующих) противовоздушной обороной, посвященного практическим аспектам противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Очередное заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ запланировано на апрель 2023 года в Республике Узбекистан, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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