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Военное обозрение

Ситуация на Украине заставляет США ускорить производство РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты следят за происходящим на Украине, очень внимательно отслеживая применение поставленного Киеву оружия, особенно высокоточного типа РСЗО HIMARS. Как уже заявляли в Пентагоне, данные комплексы вместе с дальнобойной артиллерией могут значительно повлиять на ход боевых действий, поэтому было принято решение о наращивании военной помощи для украинской армии.

В Вашингтоне принято решение ускорить производство РСЗО HIMARS и боеприпасов к ним в связи с ситуацией на Украине, складывающейся не в пользу ВСУ. Об этом заявил заместитель главы Пентагона по закупкам и обеспечению Уильм Ла Планте. Однако в Киеве рано обрадовались, все это планы среднесрочной и долгосрочной перспективы, дополнительные установки если и пойдут на Украину, то не прямо сейчас, как хотелось бы Зеленскому и его советникам.

По имеющимся данным, Пентагон дополнительно получил 400 млн долларов на производство боеприпасов для РСЗО, а также примерно 200 млн. на расширение производства. Контракты с Lockheed Martin планируется заключить этой осенью или в начале следующего года.

Это включает в себя предоставление финансирования для покупки большего количества оборудования, расширения производственных линий и поддержки дополнительного найма и развития рабочей силы

- заявили в Пентагоне.

На сегодняшний день США передали Украине 16 РСЗО HIMARS. Несмотря на заверения министра обороны Украины Резникова, что все комплексы в наличии и выполняют боевые задачи, часть из них уже уничтожена российской армией. Также уничтожаются поступающие с Запада боеприпасы к американским РСЗО, ВСУ явно испытывает дефицит этих дорогостоящих снарядов. Если сразу же после первых поставок HIMARS на Украину, ВСУ применяли их по всей линии фронта, то сейчас все свелось к одиночным пускам или ударом небольшими пакетами, но на каком-то отдельном направлении.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
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