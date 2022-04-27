Польша намерена увеличить закупки оружия в США

ЦАМТО, 26 апреля. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам проведенных 21 апреля в Вашингтоне переговоров с представителями оборонной промышленности США заявил, что Варшава намерена закупать больше оружия американского производства.

В ходе состоявшегося 20-22 апреля визита министр встретился с руководителями трех американских оборонных корпораций: General Dynamics, производящей ОБТ "Абрамс", Lockheed Martin, производящей истребители F-35 и Boeing, производящей ударные вертолеты AH-64 "Апач". По словам министра, Польша планирует закупать американские вооружения в рамках программы "Иностранные военные продажи".

После переговоров М.Блащак заявил, что Польша намерена увеличить закупки военной техники в США и уже в ближайшее время приступит к подаче запросов, связанных с приобретением современного оружия для оснащения Войска Польского. В случае с ударными вертолетами МНО Польши сможет выбрать между предлагаемыми Boeing AH-64E "Апач" и AH-1Z компании Bell. При этом заявлено, что одним из решающих факторов являются сроки поставки.

М.Блащак сообщил, что сейчас Польше, в первую очередь, нужны дополнительные ЗРК "Пэтриот", батареи РСЗО HIMARS, боевые вертолеты, истребители, ракеты JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) и противотанковые комплексы "Джавелин".

Ранее, на состоявшейся 20 апреля в Пентагоне встрече с министром обороны США Ллойдом Остином М.Блащак заявил, что начиная со следующего года Варшава увеличит расходы на оборону до 3% ВВП. Министр также напомнил, что в начале текущего месяца Польша подписала соглашение о приобретении в США 250 ОБТ M1A2 SEPV3 "Абрамс". Ранее в США также были заказаны, помимо прочего, ЗРК "Пэтриот" в 2018 году и истребители F-35 в 2020 году.

М.Блащак высказал благодарность США "за участие и приверженность делу укрепления союзнической позиции" против "российской агрессии" на Украине, укрепление восточного фланга НАТО, включая развертывание дополнительных войск в Польше.

М.Блащак добавил, что во время переговоров с Л.Остином он получил "решительную поддержку" планов Польши по увеличению закупок оружия у США.