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ТАСС

ЦНИИточмаш в пять раз нарастил выручку от продаж гражданской продукции за 2021 год

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"

В концерне "Калашников" отметили, что основной упор делается на развитие производства спортивных и охотничьих патронов серии "Олимп"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") в 2021 году в пять раз нарастил выручку от продаж гражданской продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

"По итогам работы ЦНИИточмаш в 2021 году объем выручки от продажи гражданской продукции по сравнению с 2020 годом вырос в пять раз", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в рамках реализации стратегии Ростеха, предусматривающей увеличение доли выручки от гражданской продукции предприятиями до 50%, ЦНИИточмаш основной упор делает на развитие производства спортивных и охотничьих патронов серии "Олимп".

Кроме того, институт разработал и изготавливает стеклопластиковую упаковку для хрупких приборов со сложной конфигурацией. В настоящее время ЦНИИточмаш запатентовано 60 типоразмеров стеклопластиковых упаковок и ящиков, на базе которых изготавливается более 200 наименований продукции. Производственные мощности позволяют изготовить около 1 600 штук стеклопластиковых упаковок и ящиков в год. Планируется расширение производства под изготовление свыше 5 000 упаковок в год.

ЦНИИточмаш является ведущим российским разработчиком и производителем различных видов стрелкового оружия и боеприпасов к нему, экипировки военнослужащих, минометных и артиллерийских систем, оптико-электронных приборов, спортивных и охотничьих боеприпасов. Важной областью деятельности института является разработка аппаратуры наведения высокоточного оружия. 

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