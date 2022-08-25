Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» введена в эксплуатацию

Как сообщило АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), 24 августа 2022 года входящее в его состав АО "Адмиралтейские верфи" передало в эксплуатацию Федеральной службе России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромету) научно-экспедиционное судно ледостойкую самодвижущуюся платформу "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404). Судно, отшвартованное от достроечной набережной предприятия, отправилось в Большой порт Санкт-Петербург. Здесь ледостойкая самодвижущаяся платформа пройдет подготовку к переходу в Мурманск и далее - в первую научно-исследовательскую экспедицию.

Переданная в эксплуатацию построенная на АО "Адмиралтейские верфи" ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404). Санкт-Петербург, 24.08.2022 (с) АО "Адмиралтейские верфи"

Напомним, что 30 марта 2018 года были подписаны Постановление Правительства Российской Федерации и распоряжение Правительства Российской Федерации, которыми утверждено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" - плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды для Росгидромета. Сроком ввода платформы в эксплуатацию был определен 2020 год. Данными документами было утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018-2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6,9666 млрд рублей, а исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург). Разработчиком проекта стало АО "КБ "Вымпел".

Контракт между АО "Адмиралтейские верфи" и Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" был подписан в апреле 2018 года. Согласно условиям контракта, судно должно было быть передано заказчику в конце 2020 года. Церемония начала строительства ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" (заводской номер 02404) состоялась на АО "Адмиралтейские верфи" 21 декабря 2018 года. Церемония официальной закладки платформы была произведена там 10 апреля 2019 года, а спуск на воду состоялся 18 декабря 2020 года.

Уже в мае 2020 года стало известно, что срок сдачи платформы сдвинут на два года - на конец 2022 года, а стоимость постройки, в том числе по причине корректировки параметров контракта со стороны заказчика, вырастет на 2-2,5 млрд руб. В связи с этим, в июле 2021 года распоряжением Правительства Росийской Федерации Росгидромету из резервного фонда Правительства были выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 1,082217 млрд рублей на завершение строительства ЛСП. Фактически платформа вышла на заводские ходовые испытания 21 мая 2022 года.

Всесезонная научно-исследовательская платформа с функционалом научно-исследовательского центра, не имеющая аналогов в мире, предназначена для осуществления круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17) или Ми-38. Осуществление зимовки с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания на полярной станции возможно при температуре до -50 С.

Проектные характеристики ЛСП: длина - 83,1 м; ширина - 22,5 м; водоизмещение - около 10390 тонн; мощность ЭУ - 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет; экипаж - 14 человек; научный персонал - 34 человека. Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" построена на класс Российского морского регистра судоходства: KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship, при этом прочность ее корпуса рассчитана на класс Arc8. Сообщается, что это предполагает возможность круглогодичной эксплуатации в Арктике и перемещение в точку базирования как самостоятельным плаванием, так и под проводной ледокола. Допустимая толщина льдов в которых ЛСП способна идти в канале за ледоколом с малой скоростью в зимне-весенний период - до 0,8 метров, а в летне-осенний до 1,2 метров. При самостоятельном плавании в разреженном однолетнем льду до 0,8 и до 1 метра соответственно.

В качестве главного двигателя на ЛСП используется среднеоборотный нереверсивный дизельный двигатель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха Wartsila мощностью 4200 кВт. Электроэнергетическая установка ЛСП включает три вспомогательных дизель-генератора Wartsila мощностью 800 кВт и один аварийный мощностью 300 кВт. Также на платформе имеется вспомогательная котельная установка реализованная двумя термальными котлами мощностью по 1500 кВт каждый. Минимальная мощность движителей на класс Acr5 обеспечивается полноповоротной винто-рулевой колонкой российской компании МСС с винтом фиксированного шага мощностью 3500 кВт и носовым подруливающим устройством водометного типа мощностью 1200 кВт.

На расстоянии до полукилометра от судна на дрейфующем льду может быть будет разбит мобильный полевой лагерь, где учёные могут выполнять исследования в природной среде. Для полярников с судна на лед могут перемещаться до 20 домиков-лабораторий, а также четыре снегохода, один снегоболотоход и два трактора ДТ-75.