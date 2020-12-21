Спущена на воду ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

18 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялся спуск на воду ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404), строящейся для Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).

Спущенная на воду на АО "Адмиралтейские верфи" ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404), строящаяся для Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). Санкт-Петербург, 18.12.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Напомним, что церемония начала строительства ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" состоялась на АО "Адмиралтейские верфи" 21 декабря 2018 года. Церемония официальной закладки платформы была произведена там 10 апреля 2019 года.

Ранее 30 марта 2018 года были подписаны Постановление Правительства Российской Федерации № 355 и распоряжение Правительства Российской Федерации № 545-р, которыми утверждено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" - плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Сроком ввода платформы в эксплуатацию был определен 2020 год. Данными документами было утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018-2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей (363 млн рублей - в 2018 году, 4325,6 млн рублей - в 2019 году, 2278 млн рублей - в 2020 году). Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург). Разработчиком проекта выступает АО "КБ "Вымпел".

Контракт между АО "Адмиралтейские верфи" и Росгидрометом на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" был подписан в апреле 2018 года. Согласно условиям контракта, судно должно было быть передано заказчику в конце 2020 года. Однако в мае 2020 года стало известно, что срок сдачи платформы сдвинут на два года - на конец 2022 года, а стоимость постройки, в том числе по причине корректировки параметров контракта со стороны заказчика, вырастет на 2-2,5 млрд руб.

Всесезонная научно-исследовательская платформа с функционалом научно-исследовательского центра, не имеющая аналогов в мире, предназначена для осуществления круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Осуществление зимовки с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания на полярной станции возможно при температуре до -50 С.

Проектные характеристики ЛСП: длина - 83,1 м; ширина - 22,5 м; водоизмещение - около 10390 тонн; мощность ЭУ - 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет; экипаж - 14 человек; научный персонал - 34 человека. Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship, при этом прочность ее корпуса рассчитана на класс Arc8.

Спуск на воду на АО "Адмиралтейские верфи" ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404), строящейся для Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). Санкт-Петербург, 18.12.2020 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

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