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bmpd.livejournal.com

На строительство платформы «Северный полюс» выделено дополнительно более 1 миллиарда рублей

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Согласно подписанному 17 июля 2021 года Распоряжению Правительства Росийской Федерации № 1981-р, Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены дополнительные бюджетные ассигнования в размере 1,082217 млрд рублей на осуществление бюджетных инвестиций в строительство ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" проекта 00903.

Находящаяся в достройке у стенки АО "Адмиралтейские верфи" ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" проекта 00903 (заводской номер 02404), строящаяся для Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). Санкт-Петербург, 03.05.2021 (с) Вованыч / forums.airbase.ru

В распоряжении сказано, что дополнительные средства выделяются, имея в виду завершение в 2021 году достроечных работ,

обеспечивающих проведение в 2022 году швартовных испытаний и заводских ходовых испытаний ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Росгидромет должен осуществлять контроль за целевым и эффективным

использованием выделяемых бюджетных ассигнований, с представлением доклада в Правительство Российской Федерации до 1 февраля 2022 года.

Со стороны bmpd напомним, что 30 марта 2018 года были подписаны Постановление Правительства Российской Федерации № 355 и распоряжение Правительства Российской Федерации № 545-р, которыми утверждено проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" - плавучей обсерватории для российских исследований и мониторинга природной среды. Сроком ввода платформы в эксплуатацию был определен 2020 год. Данными документами было утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018-2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей (363 млн рублей - в 2018 году, 4325,6 млн рублей - в 2019 году, 2278 млн рублей - в 2020 году). Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург). Разработчиком проекта выступает АО "КБ "Вымпел".

В апреле 2018 года Росгидрометом был заключен контракт с АО "Адмиралтейские верфи" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс". Согласно условиям контракта, судно должно было быть передано заказчику в конце 2020 года.

Церемония начала строительства ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" (заводской номер 02404) состоялась на АО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге 21 декабря 2018 года. Церемония официальной закладки платформы была произведена там 10 апреля 2019 года, а спуск на воду состоялся 18 декабря 2020 года.

Уже в мае 2020 года стало известно, что срок сдачи платформы сдвинут на два года - на конец 2022 года, а стоимость постройки, в том числе по причине корректировки параметров контракта со стороны заказчика, вырастет на 2-2,5 млрд рублей.

Всесезонная научно-исследовательская платформа с функционалом научно-исследовательского центра, не имеющая аналогов в мире, предназначена для осуществления круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Судно сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать тяжелые вертолеты типа Ми-8АМТ (Ми-17). Осуществление зимовки с сохранением комфортных и безопасных условий работы и проживания на полярной станции возможно при температуре до -50 С.Ледостойкая самодвижущаяся платформа "Северный полюс" строится на класс Российского морского регистра судоходства: KM(*) Arc5[1] AUT1-C HELIDECK-F Special purpose ship, при этом прочность ее корпуса рассчитана на класс Arc8. Проектные характеристики ЛСП: длина - 83,1 м; ширина - 22,5 м; водоизмещение - около 10390 тонн; мощность ЭУ - 4200 кВт; скорость - не менее 10 узлов; автономность по запасам топлива - около 2 лет; срок службы - не менее 25 лет; экипаж - 14 человек; научный персонал - 34 человека.

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Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
2020-й год
ОБСЕ
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