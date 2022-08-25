WP: США не сразу передали Украине артиллерию, так как не ждали, что конфликт затянется

Собеседник газеты из американского оборонного ведомства отметил, что в марте Вашингтон был вынужден срочно направить Киеву артиллерийское оборудование и боеприпасы

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. США не сразу начали поставлять Украине крупнокалиберную артиллерию, предпочитая передавать ей переносные противотанковые и зенитные комплексы Javelin и Stinger, так как не ожидали, что боевые действия затянутся. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, Вашингтон не рассчитывал, что конфликт на Украине окажется таким затяжным, и потому сначала в своих поставках на Украину не отвел должного места крупнокалиберной артиллерии. Вместо этого США "подготовили конвейер" по поставкам на Украину переносных комплексов, таких как Stinger и Javelin, предполагая, что впоследствии они будут использоваться в партизанской борьбе. Как отметил собеседник The Washington Post из американского оборонного ведомства, уже в марте США были вынуждены срочно направить Киеву артиллерийское оборудование и боеприпасы.

Во вторник агентство Associated Press (AP) сообщило, что США намерены объявить о выделении Киеву дополнительной военной помощи на сумму $3 млрд. Как подчеркнуло агентство, таким образом американское руководство планирует укрепить оборонные возможности Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. По сведениям источников AP, планируется, что выделенные средства будут направлены на финансирование контрактов на производство беспилотников, оружия и другого оборудования, которое, "вероятно, не будет использовано в бою в ближайшие год или два". Вместе с тем, указывает агентство, американское руководство рассчитывает нарастить усилия по подготовке украинских военных за пределами страны.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые к настоящему времени миллиардами долларов.