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В России рассказали о худшем сценарии на Украине

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Худшим сценарием развития событий на Украине станет поставка Киеву все более новых и смертоносных вооружений. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

«Полные объемы во время боевых действий никто не раскроет, поэтому мы должны исходить из худших сценариев: более новых и смертоносных систем вооружений будет все больше», — заявил эксперт.

Агентство напоминает, что США могут передать Украине ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) дальностью от 140 до 300 километров и боеприпас M982 Excalibur дальностью 30-60 километров.

В июле военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» заметил, что реактивные системы залпового огня (РСЗО) High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS), которые используют украинские военные, отличаются небольшой дальностью, что делает их уязвимыми.

В том же месяце издание Defence24 сообщило, что РСЗО M270A2 получила унифицированную с HIMARS систему управления огнем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
M982 Excalibur
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