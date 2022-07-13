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В США модернизировали РСЗО M270

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Универсальная пусковая установка M270, сочетающая возможности РСЗО и пуска тактических ракет
Универсальная пусковая установка M270, сочетающая возможности РСЗО и пуска тактических ракет.
Источник изображения: armyrecognition.com

На вооружение армии США поступила первая модернизированная реактивная система залпового огня (РСЗО) M270A2. Усовершенствованная система на гусеничном шасси получила унифицированную с РСЗО HIMARS систему управления огнем, пишет Defence24.

M270A2 получила увеличенную кабину с дополнительным бронированием, которое обеспечивает защиту от взрывных устройств. Также модернизированная РСЗО оснащена улучшенной ходовой частью и системой управления огнем Common Fire Control System (CFCS). Двигатель VTA-903T уступил место новому силовому агрегату мощностью 600 лошадиных сил.

РСЗО сможет использовать неуправляемые снаряды M26 и M28, а также управляемые реактивные снаряды M30/M31. Пусковая установка M270A2 также сможет запускать тактические ракеты ATACMS.

Армия США заказала модернизацию 160 РСЗО M270 в 2017 финансовом году. Модернизированные РСЗО будут использовать до 2050 года. M270A2 и HIMARS останутся основными ракетными системами сухопутных войск США.

В июне в публикации Daily Shincho предположили, что HIMARS станет обузой для украинских военных. Дальность поставленных Киеву боеприпасов составляет 80 километров.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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