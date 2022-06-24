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Военные специалисты оценили эффективность РСЗО HIMARS для украинских военных

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Источник изображения: topwar.ru

Военные специалисты в комментарии для Daily Shincho оценили эффективность реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, отправленной США для Украины. По их мнению, этот вид вооружений сложен в бою и плохо защищен, он станет скорее обузой для украинских Вооруженных сил (ВСУ).

Японское издание отмечает, что президент России Владимир Путин, комментирую поставки РСЗО Вашингтоном не высказывал волнения и был тверд в своих намерениях дать ответ в случае ударов по российским территориям.

Специалисты поясняют, что цель РСЗО HIMARS — нанесение наибольшего урона танкам и бронетехнике противника из «безопасной зоны». При этом Вашингтон передал Киеву ракеты с посылом, что они будут использоваться только на территории Украины. Таким образом, фактически дальность действия систем ограничивается 80 километрами при максимально возможных 300 километрах, говорится в статье.

«Так что, пока получается таким образом, что даже если нужное Украине оружие и будет ей поставлено, оно не сможет продемонстрировать свои максимальные возможности и может оказаться для украинцев даже обузой», — указывают авторы материала.

Кроме того, как отмечают военные эксперты, у HIMARS бывает значительное количество ошибочных выстрелов, когда ракеты попадают далеко от поставленной цели. В этом случае велика вероятность случайного попадания по гражданским объектам и населению.

Авторы статьи задаются вопросом, смогут ли украинские военные избежать роковых ошибок во время стрельбы из высокотехнологичного и сложного в эксплуатации оружия. Они напоминают, что для уверенного освоения системы, в которой присутствует много сложной электроники, требуется как минимум несколько недель и высокая компетенция военных.

1 июня президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты поставят Украине РСЗО M142 HIMARS с боеприпасами. На сегодняшний день M142 HIMARS является самой современной американской реактивной системой залпового огня. Кроме того, замглавы Пентагона Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним.

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина пообещала американской стороне не применять РСЗО для ударов по целям, расположенным на территории России. По его словам, Белый дом склонен доверять обещаниям Киева.

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Страны
Россия
США
Украина
Япония
Продукция
HIMARS
Компании
M777
Персоны
Путин Владимир
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