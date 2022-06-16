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Пентагон подтвердил поставку гаубиц M777 Украине

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Гаубицы М777
Гаубицы М777.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Royce Dorman

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним. Его слова передает ТАСС.

По словам Кола, у украинских войск ощущалась нехватка боеприпасов для артиллерии, в частности — калибра 152 миллиметра. Он отметил, что на ранних этапах спецоперации США концентрировали внимание на том, чтобы снабжать Украину «как можно больше такими боеприпасами», которые имелись в странах, входивших в Организацию Варшавского договора, а на данный момент находящихся на восточном фланге НАТО. «Добиться этого стало сложно после снижения уровней боеприпасов. Поэтому мы перешли к стандартной артиллерийской системе НАТО, конкретно к гаубицам M777», — пояснил он.

Кол подчеркнул, что поставленное оружие имеет дальность поражения более 30 километров, и назвал это «ощутимым». Он также признал, что потенциал российской артиллерии в настоящий момент выше, чем у украинской стороны.

В июне украинские военнослужащие рассказали о поставляемых США гаубицах M777, заявляя об их высокой точности. Тогда Politico отметило, что M777 применялись, в частности, в начале мая в поселке Белогоровка близ Северодонецка.

Ударная волна

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Страны
Польша
США
Украина
Компании
M777
Проекты
NATO
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