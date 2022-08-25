Войти
ТАСС

Глава Минобороны Украины назвал усталость Запада от конфликта одной из главных угроз

474
0
0
Алексей Резников
Алексей Резников.
Источник изображения: vpk-news.ru

Алексей Резников добавил, что самый худший сценарий продвижения конфликта уже позади

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Усталость международного сообщества от конфликта на Украине угрожает Киеву и очень опасна. С таким утверждением выступил министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном в ночь на среду интервью телекомпании CNN.

"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, с ней нужно работать, потому что нам нужно разговаривать, как с вами, общаться, просить людей не поддаваться этой усталости. Поскольку она очень и очень опасна для нас", - сказал министр.

Он добавил, что самый худший сценарий продвижения конфликта уже позади и сейчас речь может идти о стабилизации ситуации на поле боя.

В понедельник телекомпания сообщила, что консенсус Евросоюза о поддержке Украины на фоне проблем с поставками энергоресурсов может быть утрачен в скором времени. По данным CNN, мир постепенно начинает испытывать усталость от конфликта, входящего в фазу застоя.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого Великобритания, ЕС и США, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые к настоящему времени миллиардами долларов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
16.02.2022
Al-Quds: Путин воспользовался козырем и выиграл сражение в новой "холодной войне"
14.02.2022
Anadolu: "безграничная дружба" России и Китая не так уж незыблема. И вот почему
10.01.2022
Al Jazeera (Катар): Америка — первая страна, признавшая его независимость. Как Казахстан стал «проблемой» для Вашингтона?
13.12.2021
Песков заявил, что Россию беспокоит переброска через греческий порт военной техники НАТО
30.11.2021
L'Humanité (Франция): Путин стремится напрямую говорить с американцами
15.11.2019
Zaxid (Украина): "Если бы я был украинцем, то никогда бы не отказался от Донбасса"
05.04.2019
Times (Великобритания): возобновление работы Совета Россия-НАТО — не уступка, а необходимость
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 13:57
  • 30523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 11:39
  • 20
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 25.08 02:04
  • 3
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет
  • 24.08 14:44
  • 1
Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"
  • 24.08 14:01
  • 24
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 13:25
  • 1
Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В