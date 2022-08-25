Глава Минобороны Украины назвал усталость Запада от конфликта одной из главных угроз

Алексей Резников добавил, что самый худший сценарий продвижения конфликта уже позади

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Усталость международного сообщества от конфликта на Украине угрожает Киеву и очень опасна. С таким утверждением выступил министр обороны Украины Алексей Резников в опубликованном в ночь на среду интервью телекомпании CNN.

"Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, с ней нужно работать, потому что нам нужно разговаривать, как с вами, общаться, просить людей не поддаваться этой усталости. Поскольку она очень и очень опасна для нас", - сказал министр.

Он добавил, что самый худший сценарий продвижения конфликта уже позади и сейчас речь может идти о стабилизации ситуации на поле боя.

В понедельник телекомпания сообщила, что консенсус Евросоюза о поддержке Украины на фоне проблем с поставками энергоресурсов может быть утрачен в скором времени. По данным CNN, мир постепенно начинает испытывать усталость от конфликта, входящего в фазу застоя.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого Великобритания, ЕС и США, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны активизировали поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые к настоящему времени миллиардами долларов.