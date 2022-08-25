Войти
ТАСС

Крейсер "Петр Великий" выполнил на учениях пуск крылатой ракеты "Гранит" по морской цели

498
0
0
Пуск ракеты "Гранит" с атомного крейсера "Петр Великий"
Пуск ракеты "Гранит" с атомного крейсера "Петр Великий".
Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

Маневры осуществлялись в акватории Баренцева моря

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" Северного флота (СФ) на учениях выполнил учебно-боевой пуск крылатой ракеты "Гранит" по морской цели. Об этом сообщили в среду в пресс-службе СФ.

"В рамках плановых учений с группировкой разнородных ударных сил Северного флота, проходящих в акватории Баренцева моря, флагманский корабль СФ - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Гранит" по мишенной позиции в районе архипелага Новая Земля", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по данным объективного контроля учебная морская цель была успешно поражена на удалении более 200 км.

Также в рамках учений по защите морских коммуникаций в Арктике экипаж крейсера отработал ведение артиллерийского морского боя с условным кораблем противника. Стрельбу выполнил боевой расчет 130-мм артиллерийской установки АК-130.

Ранее крейсер "Петр Великий" во взаимодействии с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков" провел практические зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

Район Баренцева моря, где выполнялась ракетная стрельба, был заблаговременно закрыт для гражданского мореплавания и полетов авиации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
02.08.2021
Атомный ледокольный флот России увеличат в несколько раз
05.07.2021
ВМФ России начал в Арктике учения подлодок на предельных глубинах
14.06.2021
Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей России в Арктике
21.07.2017
Военные Северного флота развернули причал на необорудованном арктическом побережье
20.06.2017
Экипажи крейсеров Северного флота провели артиллерийские стрельбы в Арктике
12.05.2017
Россия демонстрирует свое новое оружие для севера (Aftenposten, Норвегия)
05.05.2017
Береговая охрана США выразила беспокойство военным присутствием России в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.08 13:57
  • 30523
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 11:39
  • 20
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 25.08 02:04
  • 3
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет
  • 24.08 14:44
  • 1
Рекордное количество специалистов приняли участие в научно-деловой программе форума "Армия-2022"
  • 24.08 14:01
  • 24
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 13:25
  • 1
Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В