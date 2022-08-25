Крейсер "Петр Великий" выполнил на учениях пуск крылатой ракеты "Гранит" по морской цели

Маневры осуществлялись в акватории Баренцева моря

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" Северного флота (СФ) на учениях выполнил учебно-боевой пуск крылатой ракеты "Гранит" по морской цели. Об этом сообщили в среду в пресс-службе СФ.

"В рамках плановых учений с группировкой разнородных ударных сил Северного флота, проходящих в акватории Баренцева моря, флагманский корабль СФ - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Гранит" по мишенной позиции в районе архипелага Новая Земля", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по данным объективного контроля учебная морская цель была успешно поражена на удалении более 200 км.

Также в рамках учений по защите морских коммуникаций в Арктике экипаж крейсера отработал ведение артиллерийского морского боя с условным кораблем противника. Стрельбу выполнил боевой расчет 130-мм артиллерийской установки АК-130.

Ранее крейсер "Петр Великий" во взаимодействии с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков" провел практические зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям.

Район Баренцева моря, где выполнялась ракетная стрельба, был заблаговременно закрыт для гражданского мореплавания и полетов авиации.