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Армия США получит новый беспилотник

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RQ-7A Shadow 200
БПЛА RQ-7A Shadow 200.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Армия США выбрала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) JUMP 20 компании AeroVironment в качестве замены дрону RQ-7B Shadow. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на AeroVironment.

Контракт на покупку одного JUMP 20 заключили в рамках программы Future Tactical Unmanned Aircraft System (FTUAS). Военные будут испытывать аппарат по ускоренному графику.

Беспилотник вертикального взлета и посадки способен взлетать с неподготовленных площадок и находиться в воздухе до 14 часов. Аппарат может нести более 13 килограммов полезной нагрузки.

Ранее стало известно, что компания «Кронштадт» начала создание многоцелевого скоростного беспилотника «Гром». Госконтракт на разработку эскизного проекта аппарата уже заключен.

В мае издание The Drive сообщило, что беспилотники AeroVironment Switchblade 600 имеют преимущества перед противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Оператор дрона может прервать миссию и вернуть аппарат.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Javelin ПТРК
RQ-7 Shadow
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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