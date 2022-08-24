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В России начали разработку скоростного «Грома»

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Макет БПЛА «Гром»
Макет БПЛА «Гром».
Источник изображения: invoen.ru

Российская компания «Кронштадт» начала создание скоростного многоцелевого беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Гром». Соответствующий госконтракт на разработку эскизного проекта беспилотника уже заключен. Об этом ТАСС сообщили в «Кронштадте» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«У нас уже есть заключенные госконтракты на разработку эскизного проекта, мы работаем в этом направлении», — сказали в компании.

В марте 2021 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российский перспективный ударный беспилотник «Гром» получит возможность управления стаей из десяти ударных дронов «Молния».

В августе 2020 года генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков заявил, что БПЛА «Гром» предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57. Основной задачей данного беспилотника разработчик назвал сохранение жизней пилотов и самих пилотируемых самолетов. Предполагается, в частности, что боевая машина будет уничтожать средства противовоздушной обороны противника и выполнять иные боевые задачи.

Согласно открытым данным, «Гром »получит четыре точки подвеса (две — под крыльями и две — внутри фюзеляжа). Взлетная масса данного БПЛА составит 7 тонн, масса полезной нагрузки — 1,3 тонны, дальность полета — 800 километров.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Компании
Кронштадт
Проекты
2020-й год
БПЛА
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