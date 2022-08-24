Премьер Британии призвал Запад оказывать помощь Украине, пока РФ не выведет свои войска

Борис Джонсон подчеркнул, что западные страны никогда не признают воссоединение Крыма с Россией или присоединение к РФ "любой другой территории Украины"

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Страны Запада должны оказывать необходимую Украине всестороннюю помощь, пока российские войска не уйдут с ее территории. С таким заявлением выступил во вторник по видеосвязи на втором саммите "Крымской платформы" уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы обязаны продолжать оказывать нашим украинским друзьям всю военную, гуманитарную, экономическую и дипломатическую поддержку", - сказал Джонсон, добавив, что продолжаться она должна, пока военная операция не прекратится и Россия не "выведет свои силы с территории всей Украины".

"Никогда для всех нас не было более важно выступать вместе в защиту основополагающих принципов международного права, согласно которым никакая территория или страна не могут увеличить свою территорию или изменить границы силой оружия", - сообщил Джонсон. Он подчеркнул, что Запад никогда не признает воссоединение Крыма с Россией или присоединение к РФ "любой другой территории Украины".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.